Vind VIP-billetter til 90’er festen

Foto: Ian Nielsen

konkurrence Nu har du mulighed for at få fingrene i to VIP-billetter til den udsolgte 90'er koncert på rådhusplænen på lørdag.

Af Christian Valsted

Er du avisens VIP-gæst til lørdagens kæmpebrag af en 90’er fest på rådhusplænen? I samarbejde med ’Vi ELSKER 90’erne’ udlodder vi to VIP-billetter til den udsolgte koncert. Konkurrencen foregår på Facebook, hvor vi har udfordret Riffi Haddaoui til et slag dart om to VIP-billetter. Det eneste du skal gøre for at deltage i lodtrækningen om hele smaddermøget med fri bar, Safri-trommer, festivalplatte og jokes fra journalisterne, er at skrive, hvor mange point Mister Music Himself får, da han taber de to billetter i et ærligt spil dart, samt ‘tagge’ den person du vil have med i VIP-teltet. Du kan se dartduellen på Rødovre Lokal Nyts Facebookside, hvor du skal skrive svaret og ‘tagge’ den person, du vil dele oplevelsen med. Held og lykke.

kommentarer