Du bor i Danmarks hurtigste by

bolig Rødovre er Danmarks hurtigst sælgende by. Ingen andre byer kan følge med, når nøglerne skifter hænder i den lille forstad til København, men hurtigheden har en uforudset bagside advarer lokal mægler.

Af André Bentsen

Der er mange ting som boligsøgende skal tage stilling til, når man skal vælge sin næste bolig. En af de første beslutninger er næsten altid, hvor skal huset ligge. I Rødovre tænker huskøberne bare ikke lige så meget over det, som alle andre steder.

Salgstiden for villaer og rækkehuse varierer nemlig fra 77 dage i Rødovre til 314 dage i sønderjyske Sønderborg. Det viser en opgørelse over salgstiderne i januar og februar fra boligsiden Boliga.

Den store forskel i, hvor længe sælgerne skal søge efter en køber, hænger sammen med, at der er en opdeling af boligmarkedet, forklarer Mikkel Høegh, boligøkonom hos BRFkredit:

”Boligmarkedet består i virkeligheden af flere delmarkeder, og der har været en opdeling de senere år. Der kommer dog flere og flere salg i landområderne, men fremgangen spreder sig med sneglefart, og derfor er der stadig store regionale forskelle, siger han.

Hos Nybolig er ejer Martin Enemærke ikke i tvivl om, hvad der giver Rødovre den fornemme dukseplads.

”Det er de samme ting, der har holdt Rødovre i toppen af listen de sidste mange år. Afstanden til København kombineret med priser, der er til at betale, men man skal ikke undervurdere betydningen af de mange tilbud til børnefamilierne og noget så simpelt som Rødovre Centrum,” siger han og forklarer:

”Mange er kommet i centeret i mange år. Det smitter af og giver en tryghed. Prismæssigt er Rødovre stadigvæk med, selvom det er blevet dyrere. Vi kan stadig omfavne lidt af det hele, og det giver plads til forskellige slags familier, for det især børnefamilierne, som køber sig ind i Rødovre hurtigt. Rødovre er en god børnekommune.”

Gøre noget ekstra politisk

Og det er noget, man skal holde fast i, hvis man vil sikre en fortsat god udvikling for byen, mener aspirant til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, Flemming Bertelsen.

”Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter det hårde arbejde politisk med at udvikle vores dejlige by. Vi skal have de bedste børneinstitutioner, skoler, forenings & idrætsliv, et godt samarbejde med erhvervslivet, og når man ønsker at trække sig tilbage, et perfekt ældreliv, hvor man kan blive boende i eget hjem længst muligt på værdig vis,” siger han.

Bagsiden af medaljen

I mæglerkrydset mellem Rødovrevej og Jyllingevej tror Martin Enemærke, at IrmaByen succes også har spillet ind, selvom de mange ekstra boliger logisk set burde have sendt Rødovre ned af listen, når det kommer til liggetid.

”Der har været et større salg i Rødovre, end der havde været, hvis IrmaByen ikke havde været der. Der er mange, der har siddet og ventet på, at IrmaByen kom. De borgere over 55 år, hvor ungerne er flyttet, har haft lyst til at flytte derned. De sælger så deres boliger andre steder i byen, og det har været med til at øge udbuddet. Når vi sælger hurtigere på baggrund af en statistisk stigning i boligerne på markedet, siger det noget om hvor meget fart der virkelig er over feltet i Rødovre, men der er også grund til lige at se på et andet perspektiv,” påpeger Martin Enemærke:

”Når mange boliger sælges super hurtigt, kan bivirkningen hurtigt blive, at de boliger, der har det man ville kalde en normal liggetid i hovedstadsområdet, og en meget lille liggetid set i forhold til resten af landet, pludselig opfattes som gamle. Så vil folk blive bekymret uden grund,” advarer han.

