Vi kalder på en voksen

Kvinder med Kant I går var tre af mine børn og jeg vidne til en ulykke på motorvejen på Lolland.

Af Lisbeth Zornig

Vi er godt i gang med at skråle højt på Tina Turners ”Proud Mary”, da vi ser en stor sort røgsky foran os. En varevogn er fuldstændig omspændt af flammer og ved siden af står tre tyskere på mellem 60 og 80 år og kigger chokeret på.

Fra vi ser røgskyen, til at vi stopper, når vi at drøfte, om vi skal stoppe eller ej. Måske tog det os ti sekunder at blive enige om at stoppe. En del biler havde på det tidspunkt passeret scenariet. Vi ringer 112. De har allerede hørt om ulykken, gudskelov.

Vi holder lidt og kigger. For hvad gør man? Kan benzintanken eksplodere? Vi synes, de ældre mennesker står alt for tæt på bilen. Pludselig banker det på ruden. ”Kan man mon passere bilen, uden at den eksploderer”, spørger en kvinde. Jeg svarer, at det ved jeg ikke, men at vi skal have de ældre mennesker længere væk fra den brændende bil. Og finde ud af, om der er nogen inde i bilen. Hun svarer, at det skal hun ikke være med til, for hun har børn i bilen. ”Det har jeg også”, svarer jeg. Imens har jeg vagtcentralen i røret og spørger derfor dem, om man kan passere en brændende bil uden fare for eksplosion. Manden svarer ja, og jeg giver svaret videre. Hun sætter sig ind i bilen og kører væk.

Vi slukker motoren og løber hen til de tre ældre mennesker og får dem gjort forståeligt, at de skal længere væk fra bilen. Heldigvis var de alle tre kommet ud i tide. Den ældste dame sætter vi ind i vores bil, mens vi prøver at finde hoved og hale i det skete. Ti minutter efter kommer brandvæsen og ambulancefolk, der roligt og professionelt går i gang med at spærre vejen og undersøge, om nogen er kommet noget til.

Men inden de ankommer, passerer mange biler alt for hurtigt forbi – nogle dog lidt langsommere for at filme. Ingen ruller på noget tidspunkt ruden ned og spørger, om de kan hjælpe. Jeg vil ikke mene, de kunne se eller vide, at vi ikke var en del af ulykken. Så hvad skyldes den manglende hjælp? Er det ondskab? Ligegyldighed? Afstumpethed? Det mente jeg i går. Vi var selv lidt chokerede, og der kommer det værste nok frem i os alle. Men efter at have sovet på oplevelsen tror jeg, at det handler om noget helt andet.

Vi har fået bygget et samfund op, hvor vi er vant til, at vi altid kan kalde på en anden til at hjælpe. Vi lærer allerede i børnehaven vores børn, at de ikke skal samle lille Benjamin op, når han falder i vandet, men at de skal kalde på en voksen. Og ja, vi kan langt hen ad vejen forlade os på, at vi kan kalde på en ”voksen” – altså vores veludbyggede velfærdssamfund. Men sommetider må vi selv handle. Sommetider er der ingen voksne at kalde på. Og måske er vi der, hvor går rundt med en for stor og falsk tryghed i, at en ”voksen” nok kommer og håndterer det, og hvor vores stenalderhjerne, der handler på instinkt, også når det kommer til medmenneskelighed, er for bedøvet? Jeg tror, det er det. Og ikke ligegyldighed.

Det bekymrer mig, at vi er ved at udvikle os til en nation, der ikke handler instinktivt. Det kan jo være et spørgsmål om lidt eller død. . Jeg vil opfordre til, at vi alle træner dét, at træde til instinktivt. Du kan jo starte med fremover at gå hen til den sovende mand på bænken, vække ham blidt og spørge, om han er ok. For det kunne jo være, han ikke bare sover, men er bevidstløs eller i værste fald død. Det kunne også være, han bare gerne vil følges hjem og puttes i seng. Sæt i gang.

