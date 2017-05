Svømmere holder vejret i et år

Selvom Orient har to konkurrencehold og et talenthold, er svømmeklubben først og fremmest et breddeprojekt. Foto: Brian Poulsen

NOGET FOR ENHVER: Normalt er der næsten 500 aktive svømmere i Orient Svømmeklub. Ombygning af Islevbadet og udlån af baner har dog gjort så stort et indhug i medlemstallet, at afdelingen holder vejret indtil Vestbad igen står klar, så de kan få deres hal igen.

Af André Bentsen

Man lærer meget mere end crawl og rygsvømning af en tur i Islevbadet.

I Orient Svømmeklub er der fokus på bredde- svømning til den helt store guldmedalje.

Det er ikke det samme som, at klubben ikke har elitesvømmere, der tager til stævner, og også tidligere har leveret talenter til de store klubber på Sjælland, som senere er endt på landsholdet, men fokus er på, at det skal være sundt og sjovt at svømme.

“Børn lærer ikke længere at svømme i skolen, hvor man kun har tid til at undervise dem, der allerede kan svømme i forvejen. Derfor er det vigtigt, at man lærer sine børn at svømme, og der kommer vi ind og gør det både nemt og sjovt at få gode oplevelser i vandet,” siger Annette Højengaard, der er formand i svømmeafdelingen hos den store sportsforening Orient.

Hun fortæller, at svømmeafdelingen har oplevet et fald i antallet af medlemmer på grund af ombygningen af Islevbadet, og nu kun har tre tider, fordi man låner vandet ud til dem, der plejer at svømme i Vestbad.

“Men vi holder vejret så længe det varer og sørger for, at medlemmerne stadigvæk får mest mulig ud af deres tid i vandet,” siger Annette Højengaard.

Klædt på til livet

Klubben har både et talenthold og et elitehold, og de er vigtige for resten af klubben.

“Det er dem de små ser op til, men det er også her, vi henter vores trænere til de små,” afslører formanden, der synes børn og unge lærer mere end bare brystsvømning i det kølige vand.

“Til svømning lærer man også at finde ud af at snakke med andre børn. Man har det sjovt i vandet og er bedre udrustet til dels at være social i livet, men også at tage på ferie med mor og far,” understreger Annette Højengaard, der også er stolt over de mange hyggesvømmere, motionister og vandgymnastikentusiaster, der alle boltrer sig i svømmeafdelingen.

“Vi er en breddeklub, hvor fokus er på sundhed og sjov. Vi svømmer for motionens og hyggens skyld,” understreger hun og tilføjer:

“Vores konkurrencehold er faktisk rimelig gode, men vi kan ikke måle os med hovedstadens svømmeklubber og de andre store, fordi de har mere bassintid end os. Vi har kun tre svømmetider, så selvom det er konkurrencesvømning, skal det også være hyggeligt der.”

Udvikler sig i vandet

Det udgangspunkt sikrer dels, at svømmerne bliver i klubben, og dels, at man kan udvikle flere af dem til selv at blive frivillige trænere.

“Folk har ikke fundet ud af, at vi er kommet tilbage til Islevbadet, men det kommer stille og roligt af sig selv, nu håber vi,” siger Annette og afslører, at medlemmerne ikke kun kommer fra det lille opland i det nordlige Rødovre, men fra hele omegnen.

“Dét der gør svømning til meget mere end motion, er, at man får mange nye venner, når man kommer til træning. Især på de større hold står den på stævner og træningslejre, som giver et unikt sammenhold, som de små ser op til,” påpeger Annette, der fremhæver familieskabet med resten af Orient som en kæmpe fordel.

“Når man laver frivilligt arbejde, er det godt at have ligesindede at sparre med. Orient er en hyggelig forening, hvor man laver en masse forskellige ting sammen og hver for sig. Der foregår en masse ting, og vi snakker med de andre afdelinger om udviklingen af de enkelte tilbud,” slutter Annette Højengaard.

kommentarer