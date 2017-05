Når spejderne er din familie

Rødovrespejderne vil gerne give flere småbørnsfamilier chancen for at nyde naturen og fællesskabet i 'Familiespejderne. Foto: Privat

FÆLLESSKAB Det bliver i familien plejer man at sige om mange gode ting, men hos Rødovrespejderne starter det også i familien.

Af André Bentsen

De gode rutiner med vennerne i spejdergruppen er ikke noget, der kommer af sig selv. Tværtimod er det noget, man skal lære fra start. Det gør man bedst med sin familie, mener de i Rødovrespejderne, der har meget fokus på dét, de kalder familiespejderne.

“Det er børn i alderen 0-6 år, som sammen med deres forældre kommer ud og oplever og bruger naturen, og stille og roligt bliver fortrolige med friluftslivet, på en måde, hvor både børn og forældre får gode venner med samme interesser,” siger Gunver Sommer, der er gruppelder.

Hun retter journalisten lidt, da vi spørger, hvad det er spejderne gør, der er så godt.

“Det primære for os spejdere er egentlig ikke hvad vi gør, men hvordan vi gør det,” siger hun og forklarer:

“Friluftsliv er et fantastisk middel til at nå vores mål, men det er ikke det eneste. Det vigtigste for os er at udvikle børn og unge til at tage ansvar, først for sig selv, derefter for en mindre gruppe og senere for større og større dele af den Verden de er en del af.

“I Rødovrespejderne arbejder de forskellige grupper fra de er helt små i mindre enheder (patruljer), hvor de hylder forskelligheden og gør meget ud af, at den samlede sum af styrker i sådan en patrulje.

“Det betyder, at vi kan meget mere sammen end hver for sig,” understreger Gunver Sommer. I familiespejderne kan man dog ikke arbejde med traditionelle patruljer, men de mange frivillige forsøger allerede der at lære børnene, og forældrene, at børnene kan rigtig meget selv.

Ting tager god tid

“De kan eksempelvis sagtens lave et bål, hvis bare mor eller far sidder ved siden af og tålmodigt guider dem igennem. Det tager længere tid, når børn selv skal gøre ting de første gange, men hos familiespejderne har vi masser af tid, og børn og forældre kan alle få en masse ud af at være med;” siger Gunver Hansen.

Familiespejderne mødes hveranden søndag, for man skal også have mulighed for at dyrke fællesskabet uden for foreningerne.

80 medlemmer bliver alligevel til en del børnefødselsdage, der skal passes, men så kalder naturen bare igen weekenden efter.

“Man kommer ud og bruger naturen på en anden måde. At være familiespejder giver en anden oplevelse end at være på egen hånd. Når man er sammen med andre opleves alting i fællesskab og bliver sjovere,” lokker Gunver Sommer.

