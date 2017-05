Mandskoret: Den lukkede loge

De gæve gutter i B77 Mandskor er måske nok en af byens få kulturelle institutioner, der ikke er på udkig efter nye medlemmer hele tiden. Til gengæld har de også rigeligt med røverhistorier selv i forvejen, og du kan høre dem alle til deres koncerter, som her, hvor de spiller til Rødovre Lokal Nyts kæmpe indsamling for Kræftens Bekæmpelse. Foto: Brian Poulsen

røverhistorier I Danmark siger vi tit, at man ikke kan sætte to personer sammen i et rum, uden, at de danner en forening. For B77 Mandskor var det et omklædningsrum.

Af André Bentsen

I B77 Mandskor er de altid 11 kampklare mænd og en udskifter, der starter inde. 12 voksne mandestemmer kræver det nemlig at synge repertoiret i det 23 år gamle kor. Udløbsdatoen på fodboldstøvlerne er for længst overskredet, men stemmerne og lysten til

at fastholde fællesskabet fejler ikke noget.

”Det hele startede med, at vi altid sang i 3. halvleg, og da vi så blev for gamle til de to første halvlege, kunne vi lige så godt fortsætte med den tredje,” siger korets manager, Preben Riel.

Ligesom på ethvert fodboldhold med respekt for sig selv, var der stor udskiftning på pladserne, i korets ambitiøse unge dage. Men de sidste ti år, har man holdt fast i stammen og taget en beslutning om, at der kun kan komme nye medlemmer ind, hvis der er nogen der træder ud.

”På den måde er vi lidt som en lille lukket loge. Vi får udlevet vores indre drengerøv, og får lov til at være nogle små drenge, der fyrer frække vits af og fortæller om erobringer og andre løgnehistorier. Det er en klar forlængelse af tiden i omklædningsrummet,” indrømmer manageren, der selv giver den fuld skrue som selvbestaltet stand-up lignende konferencier til mange af koncerterne.

B77 Mandskor øver hver anden torsdag, men man skal nok skade en fra startopstillingen for at komme i betragtning til en plads, eller gøre som Ulf, bidrage med noget ekstra.

”På det seneste er vi begyndt at have instrumenter med, fordi der er så mange, der alligevel er gode til at spille musik og ikke kun synge. Derfor har vi fået Ulf ind over teknikken,” indrømmer Preben Riel.

Gratis øl og kultur

Det kan gæsterne i Kulturhus Viften glæde sig over.

Her giver koret nemlig deres årlige koncert den 2. juni med gratis fadøl til de første og god stemning til resten.

”Det er vigtigt at udfordre os selv. Vi indøver nye numre forud for de store arrangementer, og så er det publikums reaktion, der styrer hvilke, der bliver en del af repertoiret til de mange fødselsdage og fester vi ellers optræder til resten af året. Så på den måde er den store koncert i Viften ret vigtig for os i koret,” afslører Preben Riel, der godt kan lide, hvordan de enkelte medlemmer af den lille hyggelige loge har udviklet sig.

”Det er ligesom på banen. Man har forskellige spidskompetencer, så de bedste sangere får nogle solonumre, men vi vil altid gerne have, at folk synger med, og uanset hvad, er der altid plads til fis og ballade,” understreger han.

