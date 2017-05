Spænder bæltet på japansk

I Japan er høflighed og god opførsel en almindelig del af kulturen, og i Europa er de japanske ritualer blevet en fast del af karatekulturen. "Vi tager altid skoene af, hilser på hinanden, og vi vasker også gulvet inden vi træner. Det er der selvfølgelig noget symbolsk i, men dybest set er det også meget rart, at der ikke er fnuller på gulvet når vi træner i bare tæer,” siger chefinstruktør Torsten Land Daugaard. Foto: Red.

karate Kropskontrol og sved på panden. I Rødovre Karateskole handler det om forfinelse, jagten på det perfekte og selvfølgelig om at have det sjovt.

Af Christian Valsted

Det her er en forskudt sumostilling,” siger karateinstruktør Mads Raahuage og viser stillingen. Eleverne med de gule bælter forsøger alle sammen at gøre kunsten efter, men det er svært.

”Det tog mig lang tid at lære, og det kræver øvelse,” siger Mads Raahuage.

Træningen på børneholdet på Rødovre Karateskole er godt i gang i Rødovrehallen. På den blå og røde gulvmåtte er eleverne inddelt i grupper, alt efter hvilket bælte de har.

Der er kun en måned til graduering, og nerverne hænger allerede nu uden på de hvide dragter.

”Jeg er meget nervøs,” siger Mie og smiler. Hun har gået til karate i to år og om en måned håber hun at skifte det orange og hvidstribede bælte ud med et helt orange.

”Jeg skal lære navnene på stød, håndteknikker og blokeringer. Det kan godt være lidt svært. Jeg skal lave en ‘Mawashigeri’, der betyder cirkelspark,” fortæller Mie, der til dagligt går på Nyager Skole.

Hun er glad for den japanske kampsport og kunne ikke se sig selv gå til fodbold eller håndbold.

”Man lærer mange forskellige ting og får nogle andre venner end dem man har i skolen,” fortæller Mie. Sebastian på 11 er enig.

Jeg synes, at kampsport er spændende, fordi det er anderledes end så mange andre sportsgrene og fordi man kan jeg bruge karate til selvforsvar,” siger han.

Det sorte bælte

Torsten Land Daugaard leder tropperne. Torsten er formand og klubbens chefinstruktør. I februar måned vendte han hjem fra Japan med en ny graduering, så han nu har ’5 Dan’ i det sorte bælte.

”Jeg er den eneste inden for vores stilart der har bestået foran et japansk panel, hvis jeg skal prale lidt,” siger Torsten og smiler. Børneholdet har netop takket af og vi har sat chefinstruktøren stævne under hal 3 i Rødovrehallen inden træningen med voksenholdet begynder.

Karate for alle

Rødovre Karateskole blev stiftet i begyndelsen af 90’erne. I dag har klubben godt 80 medlemmer og både unge og ældre trives med kampsport og de japanske ritualer.

”Jeg oplever at børnene befinder sig godt i karate, og i sær børn der måske er lidt uden for, fordi alle skal igennem samme trin for at få næste bælte, og det er ens for alle. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor man kan komme på 1. holdet med det samme. Sådan fungerer det ikke, og det eliminerer en eller anden form for mobning og giver i stedet sammenhold. Alle har været på det samme niveau,” siger Torsten, inden han understreger, at alle kan være med.

”Karate handler om kropskontrol og det er en sport for alle. Vi har medlemmer fra 7 og op til 60 år,” siger han.

kommentarer