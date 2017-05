Kender du Rødovres bedste far? Fortæl hvorfor til peter@rnn.dk. Foto: Brian Poulsen

fars dag Mon ikke far bliver lidt ekstra glad, hvis du giver ham et gavekort på 2000 kroner til en af favoritbutikkerne eller spisestederne på Fars Dag. Det giver Rødovre Lokal Nyt dig chancen for.

Af Christian Valsted

Sådan deltager du For at deltage i konkurrencen skal du skrive til: peter@rnn.dk med følgende informationer: Hvem er du/I: Mobilnummer: Hvor bor I: Hvem indstiller du: Hvorfor er din/jeres far Rødovres bedste? Navn på din far: Hvis du/I vinder, hvilke af annoncørerne kunne I godt tænke Jer gavekort til. Skriv mindst en af annoncørerne fra den anden faktaboks her på siden.

Igen i år har Rødovre Lokal Nyt konkurrencen ‘Rødovre bedste far’ i anledningen af Fars Dag mandag den 5. juni.

Vi plejer at få flere gode indstillinger, så der er tre vindere, som får:

1) 1000 kroner

2) 500 kroner

3) 300 kroner

Man kan vælge gavekort til en af de butikker, som annoncerer på avisens ‘Fars Dag sider’ i denne og næste uges udgave af Rødovre Lokal Nyt.

Skriv gerne tre ønsker

Avisen opfordrer til, at man skriver mere end en butik eller spisested i prioriteret rækkefølge, da vi maksimalt køber et gavekort pr. annoncør.

Bliver man nummer et får man højest prioriterede ønske opfyldt. Bliver man nummer to vil også få højeste ønske opfyldt med mindre det er fra præcis samme butik som vinderen. Sådan vil det også gælde for den/dem, der bliver nummer tre.

Glæder os

Det er altid hyggeligt at læse indlæggene, hvorfor I læsere synes, at lige netop Jeres far er Rødovres bedste far, så vi glæder os faktisk.

Nogle sætter stor pris på lektiehjælp, andre at far vil spille fodbold, selvom han kommer træt og mast hjem fra arbejde, nogle fordi far bygger flotte dukkehuse eller kaninbure.

I den anden ende af aldersskalaen kan det være et langt liv, hvor far altid har været der for én, man har en far som hjælper i haven, som den travle familie ikke selv har tid til eller en fattig studerende som bare gerne vil give noget ekstra til sin utroligt skønne far

Kriterierne for at være

Rødovres bedste far er utallige – vores eneste krav er, at far bor i Rødovre og at du skriver til os her på Rødovre Lokal Nyt.

