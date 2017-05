Lokalpatriotisme frem for big business

Der forventes stort pres på indgangen fra klokken 12 til 14, så kom i god tid lyder opfordringen fra Riffi Haddaoui. Hovednavnet Aqua forventes at gå på scenen klokken 21. Se mere på vielsker.dk. Foto: arkiv

90'er fest Holdet bag ”Vi ELSKER 90’erne” havde i år konkrete tilbud fra andre byer om, at starte 90’er koncertturnéen med økonomisk støtte og foran et større publikum, men de valgte at takke nej. ”For os er det bare sindssygt vigtigt at starte i Rødovre. Det er her vi har hjemme,” siger stifter Riffi Haddaoui.

Af Christian Valsted

På lørdag samles 10.000 mennesker på rådhusplænen for at synge med på sange fra en næsten svunden tid. Siden den første 90’er fest i Rødovre tilbage i 2013, har det nostalgiske musikkoncept vokset sig større år for år, og på lørdag kan arrangørerne præsentere det til dato mest glamourøse line-up med Safri Duo og ikke mindst Aqua som det alt overskyggende hovednavn.

”Vi ELSKER 90’erne” er måske allerede blevet for store til Rødovre som musikkoncept, men for stifter Riffi Haddaoui er det vigtigt at holde fast i Rødovre som åbningsby på sommerturnéen, på trods af, at andre byer har lokket med fordelagtige tilbud.

”Ud for et forretningsmæssigt synpunkt er der andre steder, hvor det ville give mere mening af åbne. Steder med plads til flere koncertgæster og dermed en højere indtjening, men det har ikke været vigtigt. Vi føler os velkomne og hjemme i Rødovre, så her starter vi,” siger Riffi, der ud over at være borger i byen har en lang karriere som radiochef på ”Radio Rødovre” bag sig.

”Jeg mødte en person på hovedbiblioteket forleden dag. Vedkommende fortalte mig, at hun var utrolig glad for koncerten og det jeg havde gjort for byen. Det gav mig kuldegysninger og jeg blev rigtig glad. Det er lige netop derfor vi starter her. For at give noget tilbage til byen. Rødovre skal være kendt som en by der afvikler store ting,” siger Riffi.

Lad vandet på Gunnekær

Scenen vil igen i år blive placeret ud mod Tårnvej, men som noget nyt har arrangørerne fået lov til at benytte Gunnekær, hvilket betyder at madboderne og toiletterne vil blive flyttet væk fra selve plænen og ud på Gunnekær. Det skulle gerne give lidt mere albuerum til de godt 10.000 koncertgæster, der kommer til den totalt udsolgte heldagsevent.

”Vi kunne godt have solgt 2000 billetter mere, hvis vi pressede citronen, men det er vi ikke interesserede i. Vi skal lave noget, hvor man har lyst til at komme tilbage, men det kan selvfølgelig ikke undgås at blive tætpakket, når 10.000 mennesker samles,” siger Riffi.

Kyssekamera og LIVE-reporter

Dørene til pladsen åbner klokken 11 og fra middag og 12 timer frem vil en lang række af 90’ernes store stjerner levere deres hits fra dengang.

”Det er lige før jeg siger, at ’det er same procedure as last year’, men det er det selvfølgelig ikke. Vi har mange nye tiltag og overraskelser i ærmet,” siger Riffi.

Blandt andet vil der mellem kunstnerne på scenen blive reporteret live fra pladsen og backstageområdet.

”Vi har også et ’kisscam’ og der vil være præmier til de bedste kærlighedskys. Det er helt i 90’er-ånden,” siger Riffi med et smil.

