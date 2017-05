Forsøg på tricktyveri

Foto: Modelfoto, Brian Poulsen

Politi En 77-årig dame fra Næsbyvej anmeldte torsdag den 18. maj ved 14-tiden, at hun formentlig havde været udsat for et forsøg på tricktyveri.

Af Christian Valsted