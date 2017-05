Alternativet holder alenetid med borgerne

Rødovre formand for Børne- og Skoleudvalget, der her ses diskutere alenetid på Rødovredagen, er blandt gæsterne, når Alternativet inviterer til debat om børneområdet. Foto: Arkiv

vær med Torsdag den 1. juni tager Alternativet handsken op og invitierer til borgermøde om alenetid og skolereform.

Af André Bentsen

Hvor mange pædagoger skal der til at skrue en pære i? Flere end, der er sammen med dine børn i vuggestuen måske.

Nu inviterer det nye parti i Rødovre, Alternativet, i hvertfald til borgermøde torsdag den 1. juni kl. 18.30 på Rødovregaard.

Det sker på baggrund af de sidste mange måneders debat her i Lokal Nyt om pædagogernes alenetid med børnene, samt udmøntningen af skolereformen.

Derfor indbyder partiet borgere og ansatte, der har interesse i disse områder til et spændende møde om problematikkerne, hvor alle kan komme til orde.

“Repræsentanterne bag virkelighedens velfærd kommer med hvert deres bud på velfærdssamfundets og kommunens største udfordringer,” siger presseansvarlig i Alternativet, Preben Riel.

Panel og rundsnak

Ordene dækker over, at der på aftenen vil være oplægsholdere fra forældrene, de ansatte, BUPL, Rødovre Lærerforening og Alternativet selv.

Når disse oplæg er debatteret mellem de fremmødte, vil der komme visioner for fremtidens velfærd for børn og unge på bordet.

Visionerne vil komme fra Alternativets Folketingsmedlem Carolina Magdalene Maier, som er partiets ordfører for børneliv, skole og uddannelse.

Hun får følgeskab af formanden for Børne- og Skoleudvalget fra Socialdemokratiet, Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Processen er vigtig

Efter oplæggende er der fri debat over et glas vin og vand med de fremmødte, inden der rundes af ved 21-tiden. Fra avisens side tør vi godt love, at tidsplanen holder, da vi på grund af læsernes store interesse i disse emner har sagt ja til at lede slagets gang. Det er nemlig noget helt andet at diskutere face to face end i avisens spalter.

“Der sker noget andet, når man diskuterer tingene live, end når man bare skriver sin egen mening,” siger Preben Riel og tilføjer:

“Det er to kompetmente hovedaktører der kommer, som både har erfaringer og visioner, men det vigtige for os er, at borgerne kan spille ind. Derfor har vi netop udvidet pausen, så man kan vidensudveksle og diskutere hele børneområdet med hinanden.”

