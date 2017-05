Far er ikke sur. Far er bekymret!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Da jeg skulle være Far for første gang, husker jeg en af mine venner sige: ”5 minutters nydelse. 18 års fortrydelse”. Men han havde ikke ret….det stopper ikke når de fylder 18. Det bliver bare værre.

Af Chrummer

Jeg anede ikke hvad bekymringer var, før jeg blev Far. Siden har man jo stort set kun lukket det ene øje om natten.

Nå, men min førstefødte har nu nået en alder af 22 år. Jeg hører stadig når han kommer hjem om natten. Og mine bekymringer er IKKE stoppet. Efter 2 sabbatår – ganske vist med arbejde – begynder man alligevel at tænke, om det ikke var på tide, at han kom videre med en uddannelse.

Første gang jeg spurgte ind til det, fik jeg at vide, at han godt vidste hvad han ville være. Dette var lige efter han havde set ”Wolf of Wall Street” – ”Far, NU ved jeg hvad jeg skal være” – Jeg tænkte, at en bankuddannelse, måske ikke ville være en skidt valg ”Far. Jeg vil være børssvindler!”.

OK – tror bare du tager et sabbatår mere. Det ændrede ikke så meget. Ganske vist var målet ikke længere at blive svindler. Nu ville han være professionel computer-spiller. Ja, så snuppede han lige et sabbatår mere.

Nu har han så fundet sig en elevplads. Og Guddødme, om knægten ikke har fået sig en elevplads i et shipping firma. Fuldstændig det samme som mig. Det er åbenbart svært at bryde den sociale arv.

Men jeg tager hatten af for ham. Uden at sige noget grimt, så var hans studentereksamen ikke prangende. Heller ikke DER brød han den sociale arv. Men da han endelig besluttede sig for at få et job i shipping, så måtte man jo prøve noget andet.

Man kunne jo selvfølgelig søge hos de firmaer som søger elever. Man kunne også spare portoen og selv køre rundt med ansøgningerne. Man kunne også besøge firmaer, som ikke søger elever.

Det sidste gav pote. Første gang fik han en kop kaffe og et pænt og høfligt afslag. Men nu betyder nej jo ikke altid nej. Nogle gange betyder det måske. Så en måned senere, besøgte han dem igen. Bare lige for at se om nej stadig var nej. Ja, og så lige for at pointere, at han kunne se at de havde et ledigt skrivebord, hvor han jo fint kunne sidde. 2 dage efter ringede firmaet til ham. ”Vi tror du skal komme herind igen til en ”ordentlig” samtale”. Så gik der 2 dage og så fik han jobbet, i et firma som egentlig ikke søgte en elev.

Lige DER tænkte jeg på, om drengen havde valgt rigtigt. Ville han ikke – måske – kunne skabe sig en lukrativ karriere som børssvindler. Jeg mener, med de overtalelsesevner?

I dag kunne min datter så oplyse, at hun var kommet ind på det ønskede gymnasium. Ja og papsønnen skal ind tur i militæret næste år.

Jeg begynder – lige så langsomt og efter 22 år – at kunne ligge mine bekymringer på hylden.

Men som jeg plejer at sige: Det er altså nemmere at have en hund. Ja og på 22 år, kunne jeg have været i gang med Golden Retriever nr 3.

