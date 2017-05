Robotter på budgettet

I Lokal Nyt sætter vi i de kommende uger fokus på den kommunale brug af velfærdsteknologi. Billedet viser robotten Nao, der kan programmeres til at tale og blandt andet hjælpe børn med indlæringsvanskeligeheder. Foto: Rødovre Kommune

læring med robotter Intelligente systemer og teknologiske løsninger skal hjælpe Rødovre Kommune med at levere bedre velfærd til borgerne. I de kommende måneder sætter avisen fokus på den velfærdsteknologi, der skal gøre det meget lettere at bo og arbejde i Rødovre.

Af Christian Valsted

Artikelserie om velfærdsteknologi I de kommende måneder dykker vi ned i den kommunale velfærdsteknologi og kigger nærmere på de smarte løsninger, der skal gøre det lettere for Rødovre Kommune at levere velfærd til borgerne.

Velfærdsteknologi er mange ting. Det er smarte løsninger som talende robotter, der kan hjælpe børn med indlæringsvanskeligheder og det er noget så jordnært som en særlig ’dims’, der gør det lettere for primært svage borgere at åbne et rødbedeglas. Velfærds- teknologi er med andre ord ikke nødvendigvis kun kunstig intelligens på højt plan, men i høj grad også simple hjælpemidler, der gør hverdagen lettere for byens borgere og de kommunale medarbejdere.

”Det er et område der udvikler sig eksplosivt, og i Rødovre Kommune tænker vi velfærdsteknologi meget bredt. Vi er i gang med at finde ud af, hvor vi med fordel kan anvende velfærdsteknologi,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

Afprøver robotter

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2015 en strategi på området. Med et årligt budget på 700.000 kroner er kommunen i øjeblikket i gang med en lang række pilot-afprøvninger af forskellige smarte og tekniske løsninger. Disse fremtidige hjælpemidler spænder vidt og tæller alt lige fra apps der hjælper børn med autisme, Virtuel Reality til børn med indlæringsvanskeligheder, selvkørende plæneklippere i Vej og Park og ikke mindst en kridtrobot til kommunens 27 fodboldbaner.

Kridtrobotten kan du læse mere om i næste uge.

kommentarer