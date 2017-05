Tager sig kærligt af sundheden

Rødovre Kommune sætter fokus på at hjælpe overvægtige børn og deres familier via Vægtenheden for børn og unge, Fars Køkkenskole og fysiske aktivitetstilbud i den nye sundhedsindsats. Foto: SignElements

sundhed Rødovres politikere har godkendt handleplanen for sundhedsindsatsen i 2017. Indsatsen har blandt andet fokus på overvægtige børn, borgere der oplever begyndende stress, kræft og tobaksrygning.

Af Christian Valsted

Med undtagelse af Det Konservative Folkeparti, stemte samtlige partier for handleplanen for sundhedsindsatsen, da den i april måned blev behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Handleplanen fokuserer i år på mere prioriterede fokusområder, heriblandt overvægt hos børn, mental sundhed og tobaksrygning.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S), nævner samtidig, at et centralt omdrejningspunkt for alle indsatser, er, at bekæmpe den sociale ulighed i sundheden.

”Det kan ikke være rigtigt, at der er så stor forskel på, hvordan vi har det. Vi bliver nødt til at gøre en aktiv, målrettet indsats for at give flere borgere mulighed for at leve et godt og sundt liv. Derfor vil vi lave flere sundhedstilbud, hvor borgerne er, og især for udsatte borgere, der ikke selv henvender sig for eksempel i sundhedscentret. Vi prioriterer vores sundhedsindsats, så den virker for de borgere, der har behov. Og så har vi fokus på at skabe mere helhed i indsatsen,” siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Britt Jensen.

Hvem rammer målet?

Konservative stemte som eneste parti imod sundhedsindsatsen og gruppeformand Kim Drejer Nielsen udtrykte på kommunalbestyrelsesmødet i april måned, skuffelse over, at kommunen ikke har været mere konkrete i målsætningerne.

”Handleplanen er på mange måder bedre end hvad vi har set før, men vi er gået helt væk fra målsætninger. Meningen er vel, at vi kan holdes op på, hvad vi har sat os for. Det er ikke længere muligt. Det er ikke alt man kan måle på, men nogle steder giver det mening. Når der i teksten står, at ’målet for 2017 er, at få flere børn og unge til at deltage i foreningslivet’. Det er fint, men hvordan finder vi ud af, at vi har opfyldt målet,” sagde Kim Drejer Nielsen blandt andet på mødet i byrådet.

Socialdemokraternes Lene Due var på mødet dybt forundret over, at Konservative valgte at stemme nej til indsatsen.

“Når vi har målsætninger der går over målet, er det for dårligt at vi ikke rammer og når vi laver andre indsatser, mangler de mål. Jeg er dybt forundret,” svarede Lene Due.

