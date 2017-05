Frivillige unge gav næsten 20.000 til headspace

Fra avisens side skal der lyde en kæmpe tak til musicalholdet og gymnasieeleverne, som hjalp os med at sætte fokus på ensomhed og samle penge ind til headspace. Foto: Brian Poulsen

#STOPENSOMHED: Næsten 20.000 kroner kunne skuespillerne fra Ungecenter2610s musicalhold give til headspace efter kæmpe fællesindsats mod ensomhed.

Af André Bentsen

Solen skinnede i torsdags lidt ekstra i haven på Tårnvej, hvor headspace har hjemme.

Det åbne hus hjælper hvert år lokale unge med store og små spørgsmål, når livets skjorte er blevet for kort. Ikke mindst de mange unge, som hver dag er sat uden for fællesskabet og føler sig ensomme.

Derfor var der også både glæde og stolthed at spore, da eleverne fra Ungecenterets musicalhold kunne overrække det håndgribelige resultatet af avisens kæmpe kampagne #stop- ensomhed, hvor elever fra 2.V på Rødovre Gymnasium skrev en hel avis om emnet, hvor vi sammen med Dorthe Mariehjemmet gav gratis kaffe til hele byen, og hvor der var støtteteater i kulturhuset om aftenen.

”Vi valgte at bakke op om projektet, fordi Viften tænker at frirum, uanset om de er kunstneriske, mentale eller fysiske er meget vigtige for mennesker. Headspace skaber et frirum for unge og løfter en vigtig opgave i Rødovre,” siger kulturhusleder Lau Wolfsberg.

Vennerne bruger også selv headspace

Gymnasieeleverne krydrede den flotte avisudgivelse med en café, der også spyttede gode penge i bidraget.

“Det var virkelig sjovt at lave avis, som ikke bare var nyheder, men som var med til at gøre en forskel for en masse af vores jævnaldrende,” siger Julie og Stefhanie fra 2. V.

I musicaltruppen har flere af de unge skuespillere venner, der har brugt headspace selv.

“Når man står på scenen, giver man den en ekstra skalle, fordi man kan se, hvor mange mennesker der har købt billet, for at støtte kampen mod ensomhed og headspace, som mange af vores venner har brugt selv. Det er et godt tilbud til os unge og vi er mega stolte af, at vi har samlet så mange penge sammen,” siger de glade piger stolt.

