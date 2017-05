Rødovres bedste til løb og spring

I sidste uge var Skole Atletikstævne. Tre dage i træk konkurrede skolerne i byen mod hinanden på så klassiske discipliner som løb og spring Foto: Brian Poulsen

skoleidræt Mere end 1000 elever viste i sidste uge, at de nødigt springer over, hvor gærdet er lavest, da der var skoleatletik på Elstedvej.

Af André Bentsen

Valhøj, Valhøj, Valhøj. Stolte elever gejlede hinanden op til kamp på gamle dyder med simple kampråb, da der i sidste uge var Skole Atletikstævne. Snart fulgte de andre skoler også trop, og der måtte en noget standhaftig borgmester til at skabe ro i gelederne efter den officielle indmarch på Rødovre Atletikstadion. Den foregik iøvrigt med højt humør til tonerne fra StarWars flot spillet af Rødovre helt egne Musik Unik.

Tre dage i træk konkurrede skolerne i byen mod hinanden på så klassiske discipliner som løb og spring, før vinderne i den ældste kategori, nemlig 7. klasse fra Valhøj kunne hive armene over hovedet en sidste gang inden det går løs til Danmarksmesterskaberne, hvor de må repræsentere byfarverne.

Ialt var mere end 1000 skoleelever i sving og dagene havde en god blanding af fokus på fællesskab, konkurrencer og bevægelse.

Som borgmester Erik Nielsen sagde, da han åbnede stævnet: “Det handler selvfølgelig om at vinde, men det handler også om fairplay og fællesskab.”

For en af arrangørerne, idrætskoordinator, Tenna Terney betyder det lige så meget, at så mange er med til at bakke op om selve stævnet.

“Vi vil gerne have mere bevægelse ind i skolen, og derfor er den her tradition så vigtig. Når Rødovre Atletik Club hjælper til, når ældre klasser hjælper til, Orient, samaritter og Musikskolen hjælper til og alle skoler bakker op ved at gøre noget ekstra ud af det, så er de alle med til at skabe en tradition der bliver bedre og bedre år for år,” siger hun. Rødovres Skole atletikstævne er en del af Skole OL, som er OL i børnehøjde med fokus på samarbejde, sjov og sport for landets 4.-7. klasser. I foråret 2017 afholdes en lang række Skole OL atletik lokalstævner i hele landet, hvor eleverne kvalificerer sig til det store finalestævne i Ceres Park og Arena i Aarhus 13.-17. juni 2017. Til finalen vil der være mere end 8.000 deltagere, fordelt på de fire dage (en dag pr. klassetrin).

kommentarer