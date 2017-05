Selvfedme kostede

Avarta smed dyrebare point i de døende minutter i hjemmekampen mod Kjellerup. Foto: arkiv

Af Mike Hjulmand

Avarta skulle til dagens kamp forsøge at få slettet den plet, der sad i form af sidste uge nederlag til Thisted, der med en sen scoring snød Avarta for et point. Det begyndte dog langt fra planmæssigt, da udeholdets venstrekant driblede ind i banen og resolut satte bolden i kassen efter små to minutters spil. Avarta kunne i det efterfølgende tidsrum ikke helt finde hoved og hale i tingene, lige indtil hjemmeholdet blev tildelt et hjørnespark. Bolden blev som altid sparket ind af Peter Benjaminsen med god kvalitet og bolden blev headet kraftfuldt mod kassen. Avarta-spillerne jublede og råbte at bolden skulle have passeret mållinjen, men både linje- og hovedommeren var uenige til Avarta-spillerne store utilfredshed. Spillet bølgede derefter frem og tilbage uden de større chancer og første halvleg endte med en føring til gæsterne på 1-0.

Målene væltede ind

Hjemmeholdet kom blæsende ud fra start til 2. halvleg og slog en bold i feltet, hvor Christian Offenberg gik i græsset og fik et straffespark uden nogen tøven fra dagens dommer. ”TC” tog med det samme bolden og lagde an, og han satte iskoldt de grønklædte tilbage i kampen. Avarta var nu endnu engang kommet tilbage efter at have været bagud. Benny Gall gjorde klar til en indskiftning i form af den brasilianske offensive kreatør Thiago Borges, og det gave pote. I det 77. minut kunne han noteres for sit første mål i Avartatrøjen. En bold i dybden og Thiago var alene med keeperen, som han køligt satte af, inden han kunne sætte bolden i det tomme mål. Avarta var nu i førersædet, stor jubel hos hjemmeholdet, der havde tre vigtige point i sigte. Glæden varede dog kort. Avarta kom langt tilbage på banen og for langt, i bagklogskabens lys. Kjellerup sendte en af holdets forsvarsklipper frem, og i samme omgang råbte Avarta-træner Benny Gall ind til holdet at de nu skulle holde fokus på andenboldene, men det hjalp ikke. Angrebet efter tabte de grønne andenbolden og udligningen var en realitet. Avarta blev hårdt ramt samtidig med det gav et enormt boost til de jyske gæster, som blot minuttet senere sendte en ny bold i feltet og der var desværre endnu engang bingo. En helt fri Mikkel Dahl bagerst i feltet klappede til bolden og satte udeholdet i front. Stor skuffelsen hos Avarta, der også kunne kigge på tabellen og se Brabrand havde taget alle 3 point i Hvidovre.

Avarta er nu 8 point far en oprykningsplads og der er 15 point at spille om.

”Det skuffer mig at vi fører 2-1 og at vi så giver det så nemt væk som vi gør. Vi har ikke lært af tidligere tiders fejl. Det er som da vi kommer på 2-1 at vi bliver en smule selvfede om at vi nu bare kører det stille og roligt hjem,” siger en lettere skuffet Benny Gall.

Avartas næste hjemmekamp er søndag den 28. maj hvor netop Brabrand kommer på besøg.

