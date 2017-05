DM sølv til Rødovre Floorball Club

Benløse bragte sig på 2-0 kort inden første periode sluttede. Foto: Brian Poulsen

Floorball Rødovre FC tabte DM-finalen 5-1 mod Benløse FC, som præsterede en kontrolleret og effektiv defensiv og kynisk udnyttede Rødovres fejl i egen zone.

Af Flemming Haag

Søndag blev der afviklet Superfinale i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted, hvor de danske floorballmestre for sæsonen 2016/17 skulle findes, hos både damer og herrer, med Floorball Danmark og Benløse FC som arrangør.

Rødovre FC havde kvalificeret sig til finalen med sejre over Copenhagen FC i kvartfinalen og Vendsyssel FC i semifinalen. RFCs modstander i finalen Benløse FC, kvalificerede sig med sejre over Hvidovre Attack i kvartfinalen og Sunds Seahawks i semifinalen.

I grundspillet, har FC Benløse haft overtaget, og vundet begge indbyrdes opgør, med henholdsvis 5-4 i Ringsted og 1-0 i Rødovre Stadionhal.

Det var en festlig optakt til finalen i den fyldte hal, der blev indledt med nationalmelodien, med de to mandskaber linet op midt på banen, hvorefter de to holds startformation blev præsenteret.

Forsigtig start

De to hold lagde forsigtigt ud og spillede lidt henholdende, og første farlige forsøg kom først syv minutter inde i kampen, da Andreas Kleczewski forsøgte sig, og umiddelbart efter sendte Emil Kristensen en kvalificeret forsøg mod mål, men uden held.

Rødovre overtog herefter initiativet og havde flere godkendte afslutninger fra distancen. Benløse forsøgte at tage tempoet ud af kampen, og spillede bolden rundt i egen zone, hvilket var tæt på, at være en kende kedeligt.

Fem minutter inden periodepausen, blev Rødovre straffet efter en fejlaflevering i egen zone, som Daniel Mac Cabe opfangede, og scorede sikkert, alene med Mike Trolle.

Rødovre fortsatte med at presse, dog uden at spille sig frem til de store scoringsmuligheder. Et minut inden pausen slog Benløse til igen på en kontra, hvor Frederik Mads Pil øgede til 2-0 som var stillingen efter de første tyve minutter.

En første periode hvor Rødovre var spilstyrende, mod et ekstremt defensivt Benløse mandskab. Havde Rødovre problemer med at finde løsninger overfor Benløses defensiv, så var Benløse særdeles effektive når chancen opstod.

God Rødovre start på anden periode.

Rødovre kom bedst ud til anden periode, hvor Andreas Kleczewski var tæt på en scoring på perioden første angreb. Kort efter faldt den fortjente reducering, da Andreas Kleczewski omsatte Jannik Trolles pasning i mål til 2-1.

Glæden over reduceringen varede ikke længe. Benløse fik tilkendt et frislag tæt på Mike Trolles mål, som Niklas Elfving slog direkte ind i kassen til 3-1, hvor der var spillet tre minutter af anden periode. To minutter senere, havde Jannik Dalkvist et forsøg på overliggeren, og umiddelbart efter præsterede Mike Trolle en stor redning, alene med en Benløsespiller.

Rødovre fortsatte med at være spilstyrende. Midt i perioden havde Nicolai Børner et godt forsøg og umiddelbart efter forsøgte Marko Krogsgaards sig med et kvalificeret forsøg fra distancen.

Kort før periodepausen opstod der endnu en fejl i Rødovres egen zone, og det benyttede Benløses Mathias Glass sig af, og bragte sit hold foran 4-1.

Benløse kørte sikkert mesterskabet hjem.

Tredje periode begyndte med et jævnt tempo. Benløse kom længere frem på banen, og spillet vekslede, uden at der blev spillet frem til de store målchancer.

Otte minutter inde i perioden blev bolden dømt ude. Benløse satte hurtigt spillet i gang med en lang pasning til Mathias Glass, som alene med Mike Trolle, kunne sende bolden i mål til 5-1. En situation, som kom helt bag på Rødovres forsvar, som var helt væk.

I tiden 58:05 løb Benløse endelig ind i deres første udvisning, efter flere situationer, hvor Benløse gav dommerparret mulighed for at give to minutter.

Umiddelbart efter kom der ekstra tænding på kampen, og det resulterede i en to og en fem minutter udvisning til Rødovre, som må tillægges dommerparret, der havde problemer med objektiviteten, hvilket på ingen måde var til Rødovres fordel.

Benløses første danske mesterskab.

Benløse vandt DM-finalen på en disciplineret og kontrolleret defensiv, samt en uhyre effektivitet når chancerne opstod.

Rødovre ville mest, men havde svært ved at spille sig frem til de store scoringsmuligheder, og når det lykkedes, så tog en særdeles veloplagt David De Fries i Benløse målet sig af forsøgene.

Det er første gang i Benløse FCs historie, at klubbens navn bliver indgraveret i mesterskabspokalen.

To Rødovre FC spillere på årets hold:

Efter kampen, blev Rødovres Målmand Mike Trolle og backen Marko Krogsgaard, begge kåret til årets hold i Unihoc Floorball Ligaen.

