15 konservative håber på valg

Den konservative borgmesterkandidat Kim Drejer Nielsen (midtfor) glæder sig over sit stærke hold. Foto: Presse

kommunalvalg 2017 Hvis man går efter borgmesterposten, skal man helst have kandidater nok til at fylde halvdelen af byrådssalen ud. Konservative har 15.

Af André Bentsen

Med borgmesterkandidat Kim Drejer Nielsen i spidsen, er i alt 15 konservative kandidater klar til kommunalvalg.

Det viser en ny bredde i det gamle parti.

”Vores kandidater har en god fordeling i både alder, beskæftigelse, køn og interesser – og bor spredt rundt i kommunen. Vi er et hold, der repræsenterer Rødovre”, siger Kim Drejer Nielsen, der går til valg for at få en ny politisk kultur.

Partiet går til valg på at gøre op med de ubalancer, de ser i Rødovre. De peger på offentlige høringer, behandling af indsigelser fra borgerne, en høj skat, få plejehjem og for få andels- og ældreboliger som ubalancer de vil tage hånd om.

”Vi skal blive bedre til at komme med idéer og lytte til hinanden. Vi har tidligere lavet samarbejder med Enhedslisten, SF og Venstre om borgermøde om Roskildevej. Det skal vi have meget mere af,” fortæller det konservative bud på en ny borgmester i Rødovre.

Lokalt engagement

Formanden for den konservative vælgerforening i Rødovre, Iben Rude, lægger stor vægt på det engagement og den optimisme, der stråler fra kandidaterne, mens hun glæder sig over at både tidligere opstillede og helt nye, er at finde på kandidatlisten.

”Jeg er så stolt over det hold vi er lykkedes med at sætte. Vi er 15 mennesker, der hver især har noget at byde på og brænder for Rødovre,” lyder det fra Iben Rude.

Chris Lassen Jensen klar på fire år til

Da han første gang blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen, var Chris Lassen Jensen meget ung og stolt. Alligevel er begejstringen ikke blevet mindre.

”Jeg er stolt af vores kandidatliste, og jeg ser frem til at kæmpe sammen med de 14 øvrige kandidater for et mere konservativt Rødovre, en ny borgmester og mere balance i kommunen”.

Mandatfremgang

Partiet har meldt klart ud, at man går efter både mandatfremgang og borgmesterpost.

”Vores mål er at skabe en ny politisk kultur og ledelse. Jeg vil involvere mine politiske partnere mere i beslutningerne. Borgerne skal høres meget tidligere. Vi skal tænke på tværs af forvaltninger og på tværs af kommunale og private skel. Det kræver en ny borgmester, og den debat glæder vi os til at tage med borgere og vores politiske partnere i Kommunalbestyrelsen. Fra Enhedslisten over Socialdemokratiet og til partier som Liberal Alliance og Radikale Venstre, der ikke har et mandat i dag. Rødovre skal løftes i flok. Specielt nu, når der skal træffes store og vigtige beslutninger.” lyder valgparolen optimistisk fra borgmesterkandidat Kim Drejer Nielsen.

