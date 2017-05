Den falske vikar på spil igen

KØB IKKE HANS POSTKORT: Hver sommer udgiver en ung mand sig for at være lærer, der samler penge ind til sine elevers klassetur. I år vil lokalavisen gerne købe hans postkort mod at få et interview med den standhaftige svindler. Foto: Brian Poulsen

Feriesvindler Så skete det igen. Så sikkert, som at den danske sommer også giver en masse regnskyl, har den falske vikar igen forsøgt at bruge uskyldige skolebørn til at lokke penge ud af barmhjertige mennesker. Stop det - og kontakt istedet din lokalavis.

Af André Bentsen

Hvis det ikke var så forfærdeligt, var det næsten til at grine af. For snart tiende år i træk udgiver en mand med hvidt hår og lasede bukser sig for at være vikar på Ålholm Skole og samle penge ind til elevernes ferie.

Hvert eneste år, når sommerferien står på hæld får vi henvendelser på Lokal Nyt om denne falske vikar, hvilket helt paradoksalt betyder, at en af de seneste års meget små historier om denne svindler altid er blandt de mest læste historier på vores hjemmesiden. Slet og ret fordi så mange i Rødovre får besøg af ham.

Torsdag aften var han på spil igen.

“En ung mand har her til aften banket på min hoveddør på Brandholms Allé og udgivet sig for at være lærervikar på Ålholm Skole, og de manglede penge til en bustur, så om jeg ville købe nogle postkort for at støtte dem. Det er fake! skriver Anders Visborg Duedahl på FAcebook efterfulgt af ikke mindre end ni meget sure smileyer.

Kontakt politiet

– eller ring til avisen

De sidste par år har vi opfordret læserne til at hjælpe især deres ældre naboer med ikke at falde i fuskerfælden, og straks ringe til politiet. Sidste år fik en beboer desværre at vide, at ordensmagten nok ikke kunne nå frem, selvom den falske vikar stadigvæk var på spil i hendes opgang på Valhøjs Allé. Derfor tænker vi her på avisen, at vi én gang for alle gerne vil høre meget mere om denne skoleferie og måske også gerne købe et postkort eller to, hvis det er dét, der skal til for at sætte en stopper for den falske vikar.

Får du derfor besøg af den unge svindler, så kontakt din lokalavis på 31 12 26 10 eller 22 76 22 62, så kommer vi forbi. Da vi i hvert fald i arbejdstiden er tættere på end politiet, har vi måske en større chance for at nå frem inden han er forduftet og har lokket penge ud af sagesløse mennesker til den såkaldte klassetur. Som Anders så rigtigt skrev det på Facebook i torsdags.

“Han scorer pengene selv.”

