Vilde vikinger pryglede B. 77

Denne kamp i DBU pokalen, var som et rigtig lokalopgør. En kamp der bød på både gule og røde kort, og ikke mindst to drømmemål. Billedet er fra Islev Vikings oprykning sidste sæson Foto: Privat

pokalfodbold Det var ikke til at se, at B. 77 til dagligt frister tilværelsen i serie 1 mens Islev Vikings spiller i serie 3. I gårsdagens pokalkamp blev storfavoritterne sendt til tælling.

Af Mike Hjulmand

Charmen ved pokalturneringer, er netop kampe som disse. En klub der spiller højere end den anden, men hvor stadig alt er muligt. Denne kamp blev endnu en af dem til listen.

Tirsdag aften tørnede Islev Vikings og B.77 sammen i 3. runde af DBUs pokalturnering i Espelunden.

Islev sad fra start på spillet og vandt alle dueller, andenbolde og mere til. Efter godt og vel 20 minutter spil, kom første bevis på hvor vigtigt det er at vinde duellerne midt på banen. Islev fik vundet en duel og sendt bolden ud på kanten. Et træk ind i banen også blev der ellers afsluttet, kuglen fløj direkte mod hjørnet og stor jubel hos Islev over denne drømmekasse. Islev forsatte ufortrødent. En farlig bold blev slået ind i feltet, men flot redning i B77 målet gav Islev et hjørnespark. Og igen vandt Islev den høje bold der blev slået ind i feltet også var de på 2-0.

B77 var helt ude af kurs og kunne slet ikke få det til at hænge sammen, det blev heller ikke bedre af at spillerne flere gange var efter dommeren og det endte med gule kort, så de måtte spille i undertal i 10 min. Overtallet til Islev gjorde, at de havde mere plads at spille på og det blev udnyttede via en ny drømmescoring, en ripost blev fuldt op med et saksespark som gik i netmaskerne. Helt vild jubel blandt spillerne på banen over dette mål. Man skulle ellers tro at styrkeforholdet var omvendt, men det var slet ikke til at se, at B. 77 spiller i serie 1 og Islev i serie 3.

Og kunne det så blive meget værre for serie 1 mandskabet inden pausen? Man tænkte umiddelbart nej, men svaret kom prompte og igen lå bolden i nettet hos B77.

Mistede fokus

Begge hold kom ind til den regnvåde bane igen og man ventede nu spændt på at se en trodsreaktion fra B77. Det blev til et frispark godt oppe på banen til B77 og måske var det nu, der skulle komme en reducering og power ind i spillerne til et comeback. Bolden gik ud til målspark, men der var noget andet der tog dommerens fokus, han fløjtede efter bolden gik ud og delte et direkte rødt kort ud til en af Islevspillerne. Noget der så ud til at være grundet noget knap så pænt snak til en modstander. Dette presset hjemmeholdet længere tilbage på banen og der kom en reducering lidt efter. Flere hårde dueller mod B77’s målmand satte ham op i det røde felt og i en stor diskussion med dagens dommer. Det endte med et gult kort og keeperen skulle spadsere ud af banen, men det stoppet ham ikke og dommeren havde derfor intet valg. Gult kort nummer 2 og B77 var nu også reduceret til 10 mand. Kampen endte ud med mange trætte spillere og et meget tilfreds Islev mandskab, som blev og sang en meget høj sejrssang. Islev er dermed nu videre til næste runde i DBU pokalen.

