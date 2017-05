For fire millioner kroner romantik i Rødovre Kirke

Rødovre Kirkes organist Niels Rindorf på orgelbænken ved sit nye orgel. På det gamle orgel var organisten placeret på pulpituret ( en slags balkon oppe under loftet). Med det nye orgel har han bedre kontakt med menigheden. Foto: Privat

nyt orgel På søndag indvier Rødovre Kirke sit nye Marcussen & Søn orgel. Et projekt, som har været omkring 15 år undervejs.

Af Niels Rindorf, organist v. Rødovre Kirke & Jakob Zeuthen, menighedsrådsmedlem.

Orglet er bygget som et romantisk instrument, og det betyder, at det har en blød og fyldig klang i modsætning til de mere traditionelle orglers glansfulde, kontante klang.

Det nye orgel i Rødovre har toner og klange, som var det et orkester. Det er godt til hele den romantiske, symfoniske musik og dermed også moderne filmmusik. Og så er det rigtig godt til gudstjenestebrug, godt at synge til. Det har mange kirkegængere erfaret allerede nu, fordi orglet har været i brug i kirken siden 9. april; mens orgelbyggerne har færdigjusteret instrumentet i hverdagene.

Utilfreds med det gamle orgel

Det hele begyndte med at en af kirkens tidligere organister, Karsten Kristensen, var grundig utilfreds med kirkens gamle orgel. Han sad dårlig på orgelbænken; men det vigtigste for ham var, at orglet ikke formåede at løfte musikken i kirken.

Menighedsrådet gik i gang med en såkaldt orgelsag, altså at få et nyt orgel til Rødovre Kirke. Man sparede penge op, men der kom først rigtig gang i sagen, da tidligere menighedsrådsmedlem – Leif Harring Jørgensen – på vegne af rådet, skrev en ansøgning om fondsstøtte hos A.P. Møller. Ansøgningen betød penge til orgelprojektet, idet A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal donerede omkring tre millioner kroner. Et af Danmarks fornemste orgelbyggerier, Marcussen & Søn i Aabenraa vandt licitationen. De gik i gang med projektet, som blev godkendt af menighedsrådet sidste forår.

Bygget i moduler

Første del af orglet blev bygget i moduler i Marcussens monteringshal i Aabenraa. Her blev orglet opstillet i fuld figur, hvorefter det blev skilt ad, som var det Legoklodser. Og så begyndte et enormt arbejde med først at samle byggesættet i kirken for derefter at intonere instrumentet. Hver enkelt af de 1051 orgelpiber er blevet stemt, så de klangmæssigt klæder hinanden og kirkens intime rum.

Og nu står det der. Rummet med orglet er ført tilbage til det oprindelige, som det var i år 1664. Og orglet står som en fornem skulptur i tårn-enden ved kirkens indgang, nærmest som et skib, der peger op ad kirkens midterakse, som ville det tale med alteret.

Og musikken i orglet, ja, den er overvældende. Rødovre Kirke har fået et alsidigt orgel, som fylder kirken med romantisk vellyd, både når det gælder koncerter og gudstjenester, samtidig med at instrumentet også har overskud til at vise

tænder.

I den kommende tid vil orglet blive præsenteret i al sin mangfoldighed, ved specielle gudstjenester, hvor musikken får en mere fremtrædende plads end normalt. Og ved koncerter, hvor nogle af landets fineste organister og Thomas Trotter – en af verdens fineste organister – får lov til at brillere på instrumentet. Det sker ved Rødovre Kirkes Orgelfestival fra den 21. maj til den 1. juni. (Se programmet i en ”faktaboks” her på kirkesiderne).

Et instrument fra Marcussen & Søn holder i mere end 100 år. Rødovre Kirkes menighed vil således få glæde af sit nye orgel med romantisk vellyd til mindst år 2117.

Som stævnen på et skib står det nye orgel som en skulptur i rummet.

kommentarer