Bodil har en ren mission: Rødovre skal være fri for skrald

Bodil kommer ud af krattet med resterne af en gammel racercykel. Du kan følge med i Bodils arbejde i Facebookgruppen ’Projekt Ren By'. "I gruppen har jeg været så heldig at få ildsjælen Heidi Sachsmann med på projektet, som i mange år har gået og samlet skrald, men sammen står vi stærkere og kan gøre en forskel. Hun brænder ligeså meget for sagen som mig og vi er rigtig gode til at sparre og komme med ideer til viderudvikling," siger Bodil. Foto: Red.

ren by Med en affaldstang og masser af gå-på-mod har 52-årige Bodil Fosgaard fra Fortvej kastet sig ud i en noget nær umulig mission; At gøre Rødovre skraldefri. ”For mig giver det mening at være med til at forskønne Rødovre, og der er virkelig behov for en indsats, for skraldet flyder alle vegne,” siger hun.

Af Christian Valsted

Bodil åbner bagagerummet til en blå stationcar og finder en blå kasse og et par terrængående støvler frem. Normalt cykler hun rundt i byen, men i dagens anledning har hun lånt en bil. I den blå kasse har hun affaldsposer, handsker og to affaldstange, der gør det lidt lettere at fiske slikpapir, cigaretpakker og krøllede øldåser op fra jorden.

Bodil har sat avisen stævne ved et grønt område bag ved Absalon Camping på Korsdalsvej. Det er her dagens affaldsindsamling skal finde sted.

”Alt det her samlede vi ind sidst,” siger Bodil og peger over med en stor dynge af fyldte affaldssække.

”Det er utroligt, hvad jeg har fundet af affald indtil videre. Punge med pas og opholdstilladelser, gamle computere og cykler. Rigtig mange cykler,” siger Bodil og rækker en affalds-

tang frem til undertegnede og med raske skridt bevæger sig ind mellem to buske. Dagens affaldsindsamling er begyndt.

Rene værdier

Bodils affaldsprojekt er ikke kulminationen på flere års planlægning. Snarere tværtimod. En dag fik hun simpelthen bare nok af at se på henkastet affald.

”Jeg var kommet til et punkt, hvor jeg tænkte at alt for mange mennesker bare gik forbi affaldet på deres vej, uden at tænke over det. Jeg cykler dagligt fra mit hjem i Rødovre til Brøndby, hvor jeg arbejder, og især i industri-

kvarterene kan jeg se, hvor meget affald der ligger og flyder,” fortæller Bodil, der har startet Facebookgruppen ’Projekt Ren By’, hvor hun forsøger at samle personer, der vil hjælpe hende med forskønnelsen af Rødovre.

”Jeg har aldrig selv smidt mit affald, men det er blevet vigtigere for mig nu, at gøre en aktiv indsats og forhåbentlig vil andre være med, så der kommer en afsmittende effekt,” siger Bodil.

Cykellig og plastik

I det smattede vildnis tæt ved Absalon Camping og den buldrende Roskildevej er Bodil Fosgaard godt i gang med at fylde den gennemsigtige plastiksæk med affald. Affaldstangen er på overarbejde og der er så meget plastikaffald mellem blade og grene, at det er svært at se, hvilket område Bodil har finkæmmet.

”Og det viser bare, hvor meget affald der ligger,” siger hun inden hun stopper op og kigger ind i et buskads.

”Der har vi en cykel mere. Det er der mange af,” siger Bodil og fortsætter hvor hun slap før.

”Jeg forsøger at rengøre et område før jeg går videre til et nyt sted. Det er vigtig for mig, at man kan se at jeg har gjort en forskel og derfor bliver jeg hellere på et område indtil der ikke er mere synligt affald,” siger hun.

For nemt kun at give kommunen skylden

Bodil har været i gang siden marts og foreløbig har hun samlet affald ind ved Netto i Nørrekær, på Vestvolden og i Carlsro.

”Jeg håber på at finde Stein Baggers millioner, men det er ikke sket endnu. Ingen ved, hvad der gemmer sig og intet kan overraske mig mere. Jeg har virkelig fundet lidt af hvert,” siger hun og smiler.

Bodil har været i dialog med Rødovre Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og andre foreninger og organisationer, som hun håber kan bidrage til kampen for et renere Rødovre.

På den korte bane håber hun, at kommunen vil indkøbe og opsætte flere brugbare skraldespande og på den lange bane drømmer hun om et koordineret samarbejde, hvor borgere i samarbejde med andre aktører er med til at forskønne Rødovre.

”Her er der en problematik, som vi alle sammen kan forholde os til og som vi ikke bare kan lukke øjnene for. Jeg vil italesætte problemet og forhåbentlig kan jeg være med til at ændre nogle holdninger og påvirke mennesker i en positiv retning,” siger hun.

I Rødovre Kommune er det kommunens medarbejdere, der har til opgave at holde byen nogenlunde fri for affald. Bodil Fosgaard mener dog ikke, at man alene kan klandre kommunen for at der flyder affald over alt i byen.

”Det er for nemt at ligge ansvaret fra sig. Vi har alle sammen en forpligtelse og det er ikke udelukkende et kommunalt anliggende, men via et koordineret samarbejde er jeg sikker på vi kan opnå langt bedre resultater,” siger Bodil.

Hun mener dog godt, at kommunen kunne oppe sig lidt og prioritere indsamling af skrald og affald højere.

Det handler om prioriteringer

På sidelinjen har næstformanden i Teknik- og Miljøudvalget, socialdemokraten Michel Berg, fulgt med i Bodils projekt. Han er fuld af begejstring for indsatsen, men har svært ved at se, at kommunen kan gøre mere.

”Vi kan ikke komme ud i alle kroge med det budget vi har. Jeg synes, at vi gør en indsats, men der er ikke budget til at være i alle kroge. Det er en prioritering blandt alle vores velfærdsopgaver, men skal fru Jensen så have mindre hjemmepleje eller skal vi ansætte færre pædagoger for at få råd til mere renholdelse af byen. Det er en svær diskussion,” siger Michel Berg, der ikke vil love at der kommer flere skraldespande rundt om i kommunen.

”Isoleret set koster en skraldespand ikke meget at få sat op, men der skal jo være nogle til at tømme dem, så det er igen en prioritering,” siger han.

Grøn by kræver hårdt arbejde

I det grønne område ved Absalon Camping gør solens stråler det lettere at se det glitrende plastik og de mange glasskår. Det er tid til at gøre status efter en times arbejde med affalds-

tangen; To cykellig, en masse udefinerbart byggeaffald og to fyldte sække med hverdagsskrald.

”Jeg frygter at finde noget, som man ikke ville bryde sig om at finde. Noget der er gravet ned i jorden, et lig, hvis jeg skal sætte ord på, men det har jeg heldigvis været forskånet for indtil videre,” siger Bodil og puster ud. Det er hårdt arbejde at gøre Rødovre renere.

Det handler ikke kun om at samle affald, men ligeså meget om forskønnelse og om gøre noget for andre. Jeg håber, at andre vil være med, så vi kan få en strukturel indsamlingsplan, være stolte af Rødovre og bryste os af at være en grøn kommune, hvad angår affald,” siger Bodil Fosgaard.

Hvis du vil hjælpe med projektet, kan du læse mere på Facebookgruppen ’Projekt Ren By’ eller kontakte Bodil på mail; bodil2610@gmail.com

