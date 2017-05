debat Min oplevelse/historie af hjemmeplejen i kommunen er åbenbart ikke blevet helt overset af personer der måske kan gøre en indsats for os, uden det bare bliver ord i debatter.

Af Jette Rasmussen, Bluevang Allé 5.

Jeg hører ikke til de værst ramte, men der er gamle med et værre liv end mig, som bare trænger til kærlig pleje og hjælp.

Jeg blev meget overrasket over at læse tallene på nedskæringer af sundhedspersonale i forhold til andre valg i administrationen, når man nu ved der bliver flere af os.

Nu er jeg selv en af dem, der er valgt fra til lidt hjælp, må jeg igen lige give lyd fra mig. Hjælp dem der har brug for hjælp, lad være at fylde os gamle med love, paragraffer, dokumenter og rapporter og besværlig genoptræning. Hvad skal det dog til for, min erfaring: kun besværligt, og glædesløst. Hjemmeplejen er helt et politisk ansvar og et lederansvar. Alle dem der arbejder på gulvet, synes jeg ofte det er synd for. De skal helst mærke de er værdsat, i det meget vigtige job, der hedder omsorg.

