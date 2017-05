Vi tager alenetid meget alvorligt

Flemming Lunde Østergaard Hansen svarer på SF'eren Kenenth Rasmussens indlæg. På billedet indvier han et mini-bibliotek i Nyager Børnehave tilbage i 2011. Foto: Arkiv

debat Ifølge Kenneth Rasmussen fra SF skulle jeg have ændret holdning til en eventuel undersøgelse af alenetid.

Af Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget (A)

Og jeg skulle tidligere hårdnakket have ment, at kommunens undersøgelse gav det korrekte billede af alenetid. Begge dele har imidlertid ikke hold i virkeligheden.

Jeg har ved tidligere lejligheder, også her i avisen, givet udtryk for, at det eventuelt kunne være relevant at lave en ny undersøgelse af alenetid. Og at det i givet fald skulle ske i samarbejde med de faglige organisationer. Og jeg har hele tiden været åben overfor, at en ny undersøgelse kunne give et andet billede, end undersøgelsen af alenetid fra henholdsvis forvaltningen og fra BUPL. Undersøgelsen fra BUPL viste i øvrigt, at pædagogernes oplevelse af alenetid i Rødovre ligger langt under landsgennemsnittet. Og at Rødovre er den kommune i Storkøbenhavn, hvor pædagogerne oplever mindst alenetid.

Sammen med de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen tager jeg alenetid meget alvorligt. Det er derfor, at vi har fået forvaltningen til at lave en undersøgelse. Og det er derfor, at vi på baggrund af resultaterne af undersøgelsen har bedt om, at dagtilbudschefen sammen med lederne af dagtilbuddene drøfter, hvordan alenetid kan undgås. Ikke mindst i de tilfælde, hvor en medarbejder oplever at være alene uden mulighed for at få umiddelbar hjælp fra en kollega. Dagilbudslederne skal naturligvis også drøfte med medarbejderne i den enkelte institution, hvordan alenetid kan undgås.

Vi er derfor i Kommunalbestyrelsen helt på linje med fællestillidsrepræsentant Lena Grønsund mht. ikke at vente med at tage fat på problemet med alenetid. Vi er da også i fuld gang. Jeg er i øvrigt også enig i ønsket fra Lena Grønsund i sidste uges avis om, at “vi lod være med at kaste undersøgelser i hovedet på hinanden, og i stedet satte os ned og fandt ud af, hvordan vi kunne gøre vilkårene bedre for vores ansatte og vores børn”. Spørgsmålet er, om det er fornuftigt at bruge penge på en yderligere undersøgelse her og nu, eller om det er mest relevant at bruge kræfterne på at gøre noget ved problemet med alenetid.

