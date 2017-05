Chrumme hos lægen!

Foto: arkiv

chrumme Som de fleste mænd, er mine lægebesøg ikke særlig hyppige. Jeg føler, at når jeg kommer der, så virker mine ”sygdomme” som hypokondri.

Af Chrummer

Måske skyldes det også, at jeg – som sidst – bare aldrig er syg nok til at sidde og vente i 2 (TO timer) hos lægen, for at blive podet i halsen og finde ud af, at det er en virus.

Man sidder også bare der og ser sig omkring og ser mennesker som – tydeligvis – er mere syge end man selv er. Og når man forlader stedet, er man oprigtig i tvivl, om man måske kan have raget en sygdom til sig, som er værre end den man kom med.

Af samme årsag læser jeg ALDRIG blade, går på toilettet eller sutter på LEGO-klodser, når jeg er hos lægen.

Ja, det er så derfor jeg ikke så tit går til lægen.

Men det sker engang i mellem, at jeg får et fuld lægetjek – mest af alt, fordi mit firma tilbyder dette. Jeg bliver så tjekket i hoved og røv…helt bogstaveligt.

Lægen spurgte mig om hvad jeg vejede. Det vidste jeg ikke. Jeg blev så mødt af stor forargelse, da jeg oplyste at jeg aldrig vejede mig. ”Det skal du altså. Hvordan finder du ellers ud af om du er blevet for tynd eller for tyk?” – Det havde jeg et meget simpelt svar på: ”Når mit tøj ikke passer længere”

”Mmm – hvad vil du skyde på du vejer i dag?” – ”84 kilo” – ”Hvordan kan du vide det?” – ”Mit tøj passer, som det gjorde ved sidste tjek for 2 år siden” – ”Op på vægten” snerrede lægen. ”84.5 kilo – jeg sagde det jo!” – ”Man BØR altså veje sig, mindst én gang om ugen” – ”Unødvendigt. Jeg har skjorte på HVER dag. Det er str. 42 og den størrelse har jeg brugt i 20 år!” – ”Hvad vil du så gøre hvis skjorten bliver for lille?” – ”Købe den i str. 44 – med mindre jeg vil se ud som om jeg har tabt mig. Så snupper jeg en str. 46”

Jeg ved jo godt, at lægen siger alt dette for min EGEN skyld. Men jeg morede mig nu alligevel lidt over, at se lægens frustration lyse ud af ham: ”Men du er altså lidt tyk” – ”Ja, det er muligt. Men min kone elsker mig alligevel. Jeg lever godt og lykkeligt. Hellere leve livet dejligt i 75 år end leve som en afholdende munk i 100 år. Jeg hopper IKKE på den, doktormand!”

Lægen smilede ikke, men sagde blot: ”Så kan du godt tage bukserne af og lægge dig på briksen”

Lige DER, fortrød jeg AL min kækhed over for lægen. Jeg var ikke klar over at prostata sad SÅ højt oppe og at det tog SÅ længe at finde den!”

