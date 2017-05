Om at være fra Rødovre

Trine Schierning Foto: Brian Poulsen

kvinder med kant Er du fra Rødovre? Jeg kan huske første gang jeg fik spørgsmålet.

Af Trine Schierning

Jeg var lige startet på ny uddannelse inde i København og der var ikke gået lang tid før en af mine klassekammerater konstaterede at jeg ”var bare SÅ meget fra Rødovre!” Min første tanke var: hvordan ved hun det?

Jeg konstaterede at det åbenbart handlede om min måde at tale på. Min måde at lægge trykket i forskellige ord og min måde at ofte sige ”man” efter sætninger. Jeg fandt også ud af at mine holdninger til forskellige ting angiveligt er ”indbegrebet af Vestegnen og Rødovre.”

Sidenhen har jeg mødt den flere gange. Konstateringen om at ”jeg godt nok er fra Rødovre” og alle fordommene der så hører med til det. Og jeg må bare konstatere at det faktisk ikke rør mig. Jeg tager det ikke som en negativ ting. Jeg elsker Rødovre og jeg elsker Vestegnen. Måske er det kun noget man kan når man kommer herfra. Måske kan man lære det? Det ved jeg ikke.

Umiddelbart tænker jeg, at jeg ikke er den eneste, der møder den her. Vi får den jo formentlig mere eller mindre alle sammen. Når man kender Rødovre Centerets indretning ud og ind, man kan huske dengang at Red & Yellow lå ved siden af H&M, man synes at Rødovre Byfest er en af årets højdepunkter, man synes at ”centrum” er alt indenfor beliggenheden af Rødovrevej, Tårnvej, Jyllingevej og Roskildevej, man uden at kunne lide ishockey SELVFØLGELIG holder med Mighty Bulls og man selvfølgelig ved at Rødovre jo i virkeligheden udtales ”Rø’åvr” (ingen udtaler jo reelt d’et).. så ved man bare, at man er fra Rødovre.

Jeg fornemmer at den der ”du er godt nok Vestegnen” egentlig er negativt ment. Jeg antager at de mener jeg er lidt for ”hård i filten” og har en rå attitude. Det synes jeg nu ikke altid jeg har. Nogle gange måske… Jeg synes at mange ser Vestegnen som en dårlig ting. Som noget taber agtigt. Det er synd. Man glemmer alle de gode ting, som fx en by som Rødovre har at byde på.

Gode shoppingmuligheder, fritidsaktiviteter, fin natur osv. Vi har alt inden for rækkevidde og en super fin by. Det er så ærgerligt at ikke alle kan se det.

