Banker på til rådhuset

Den lokale kandidat Martin Møland Nielsen vil gerne i dialog med vælgerne. Foto: Privat

politik Det kan være svært at vise, hvad man står for, hvis man ikke er en del af det etablerede politiske system i Rødovre. Derfor startede Radikale Venstre i lørdags det første af flere events for at komme i dialog med vælgerne.

Af André Bentsen

Ud fra devisen, at vi lytter, før vi beslutter, indtog Rødovres radikale i lørdags forpladsen til Tyren for at komme i dialog med vælgerne.

”Vi tror på dialogen, også med dem, som vi ikke er enige med, for heldigvis er uenighed som oftest frugtbart, da det tvinger os til at tænke,” siger den lokale spidskandidat, Martin Møland Nielsen.

Han brugte selv formiddagen på at puste balloner op for at gøre opmærksom på det i Rødovresammenhæng lille parti.

Rødovre Radikale Venstre er nemlig ikke i Kommunalbestyrelsen.

”Uagtet hvilket parti man kommer fra, stiller det naturligvis større krav at få foden indenfor, da man således ikke ved afstemninger og kommunale forslag har haft mulighed for vise, hvad man står for. Men dette afskrækker dog ikke de radikale ildsjæle, der har til hensigt gennem lokale events at vise deres politik i samtaler som giver plads til nuancer og mere dialog end korte bastante tweets eller facebook-kommentarer,” lyder roserne fra partiets lokale folketingskandidat, Louise Vinther Alis.

I lørdags blev der diskuteret byfortætning med de mange forbipasserende. De radikale ønsker at skabe fokus på, at Rødovre allerede er den kommune i Hovedstadsregionen med tredjehøjest befolkningstæthed, og det endda før man medregner alle de tilflyttere, som de mange kommende byggerier vil føre med sig.

Husk retningen

I følge radikale i Rødovre er det vigtigt, at vi stopper op og overvejer hvor Rødovre er på vej hen. så ikke vi bare sander til i byggeri og indfaldsveje.

”Rødovre skal jo helst fortsætte med at være et sted man har lyst til at flytte til og blive boende i. Desuden virker det som skruen uden ende, at forsøge at tiltrække nye skattebetalere i stedet for at fokusere på, hvorfor vi ikke kan få lige så meget ud af det skattegrundlag vi allerede har som de for eksempel kan det i nabokommunerne.” forklarer Martin engageret. Folketingskandidaten supplerer mindst lige så engageret:

”Mobilitet til og fra byen er en hellig ko, som der

ikke er nogen, der tør pille ved – men øget mobilitet og flere indfaldsveje kommer med en pris for de der bor lige i det. Det er en pris vi både betaler til dagligt, hvor trafik skærer bydele over og generer med konstant støj, men også en pris med langtrækkende konsekvenser, relateret til partikelforurening, der beviseligt medfører øget dødelighed for folk, der bor og lever i nærheden af stærkt trafikerede veje,”

siger Louise V. Alis.

kommentarer