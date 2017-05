Alternativet er klar til valgkamp

Alternativet i Rødovre afviklede i foråret deres første ordinære generalforsamling på Rødovregaard. Partiet valgte en ny bestyrelse, som forperson Solveig Bentsen, hun ses som nummer tre fra venstre, sidder i spidsen for. Den øvrige bestyrelse består af Mikkel Minor Jensen (tv), Nilofer Abbasi, Janne Herrmann og Preben Riel (th). Foto: Erling Groth

klar til valg: Der findes et alternativ til de siddende politikere i Kommunalbestyrelsen. Et alternativ, der ikke behøver være særlig alternativt. I hvert fald ikke hvis man spørger Alternativet, der den 1. juni inviterer alle til borgermøde forud det kommende kommunalvalg.

Af Christian Valsted

Uffe Elbæks politiske projekt Alternativet har på få år vokset sig stort og stærkt. I Rødovre har de lokale ’Alternavister’ i foråret afviklet deres første ordinære generalforsamling, hvor der blandt andet var fokus på det kommende kommunalvalg til november. Det nye parti i Rødovre har nedsat en kommunalgruppe, som skal komme med partiets bud på mærkesager. Partiet vedtog samtidig proceduren for opstilling til valget. Der vil først komme navne på partiets kandidater til august efter et opstillingsmøde.

”Vi er en forholdsvis nystiftet lokalafdeling og ting tager lidt længere tid, når man lige er startet op.

Vores medlemmer skal til at komme ud af busken og tilkendegive om de har lyst til at stille op, så vi kan få sat navne på vores kandidater,” siger partiets forperson Solveig Bentsen.

Inviterer til borgermøde

Selvom der altså går et par måneder inden Alternativet sætter navne på partiets kandidater til Kommunalbestyrelsen, er valgkampen skudt i gang. En af partiets første store valgarrangementer finder sted den 1. juni på Rødovregaard, hvor partiet inviterer til borgermøde. Her kan alle interesserede møde de lokale medlemmer og høre debatindlæg om det gode liv for børn og unge og fremtidens velfærd i Rødovre

”Debatten om alenetid i institutionerne har fyldt meget og man kan altid få det svar man søger, det handler bare om, hvordan man stiller spørgsmålet. Vi synes, at der mangler nuancer i debatten og derfor har vi inviteret repræsentanter der arbejder med børn og unge til dagligt,” siger Solveig Bentsen, der ser frem til en god debat om fremtidens visioner inden for området.

Blandt de invitererede

oplægsholdere er Anders

Liltorp fra Rødovre Lærerforening og Lene Grønsund, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Rødovre.

