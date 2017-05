Læger uden (kommune)grænser

En lille gruppe frivillige prøver nu at starte en indsamling for Læger uden Grænser i Rødovre for første gang nogensinde. Foto: Brian Poulsen

INDSAMLING: Sidste gang Læger uden Grænser samlede ind, var der ingen frivillige i Rødovre. Nu forsøger lokalafdelingen at stampe en indsamling op.

Af André Bentsen

Læger uden Grænser samler ind Det var en ændring af indsamlingsloven, der i 2016 gav Læger uden Grænser mulighed for at samle ind til de mange mennesker i Verden, der står uden lægehjælp, mangler medicin og ikke er i besiddelse af de basale fornødenheder i kølvandet på en krig, en katastrofe eller en flugt mod et bedre liv. Læger uden Grænser er Verdens største medicinske nødhjælpsorganisation og hjælper de allermest sårbare mennesker i Verden – ofte dér, hvor ingen andre træder til.

Det er kendte ansigter fra Rødovre Gymnasium, der banker på døren, når Læger uden Grænser går på gaden for at samle ind til Verdens brændpunkter i slutningen af maj. De er nemlig gået sammen om at sikre den frivillige indsats, der er uvurderlig, men de mangler din hjælp, hvis borgerne i Rødovre også skal støde på mennesker iført lysende hvide lægekitler og farvestrålende postkort, når du er på vej ud at handle.

”Sidste år var det første gang, at Læger uden Grænser samlede ind, og det lykkedes at samle godt 6 millioner kroner ind til nogle af Verdens værste brændpunkter. I år vil jeg gerne være med til at gøre det endnu bedre. Derfor har jeg meldt mig som frivillig indsamlingsleder her i Rødovre,” siger Bente Bom Olesen tidligere ansat på Rødovre Gymnasium.

Behov for flere hænder

Netop den lokale hjælp er uvurderlig for Verdens største medicinske nødhjælpsorganisation, når den går på gaden for at samle ind til lægehjælp, medicin og basale fornødenheder. Sidste år var der næsten 5.000 indsamlere på gaden – i år håber organisationen på, at der melder sig endnu flere.

”Uden hjælpen fra de lokale ildsjæle og de mange private donorer kunne vi ikke hjælpe de mange mennesker, som vi gør, og derfor er vi dybt taknemmelige for den fantastiske opbakning vi fik sidste år og de mange frivillige, der allerede har meldt sig. Vi mangler dog stadig hænder i marken, så hvis der er nogen i Rødovre, der kunne tænke sig at give en hånd, hører vi gerne fra dem,” siger Jesper Brix, der er direktør i Læger uden Grænser.

