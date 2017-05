Kvinde faldt ud af vindue på Rødager Allé

Det var i forbindelse med rengøringen af vinduer, at kvinden mistede balancen og faldt ud af et vindue på 2. sal. Den 54-årige kvinde landede i et bed med nogle buske og kom ifølge Ekstra Bladet slemt til skade ved faldet. Politiet kunne tirsdag morgen oplyse, at kvindens tilstand var stabil. Foto: SignElements

Politi En kvinde kom mandag eftermiddag alvorligt til skade, da hun i forbindelse med en omgang vinduespudsning faldt ned fra 2. sals højde.

Af Christian Valsted