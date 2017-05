Demente får ro med reality

Den næste generation af 3D brillerne kan kombineres med en mobiltelefon. Foto: Brian Poulsen

VIRTUEL VERDEN: Hvis du tror, velfærdsteknologi handler om en smart app, man kan tjene penge på, kan du med fordel følge med her i avisen, når vi de næste mange uger sætter fokus på alle de områder, hvor ny teknologi gør livet lettere for borgerne i Rødovre. Selv de demente på plejehjemmene.

Af André Bentsen og Sophie Hæstorp Andersen

Som at være der selv.” Ny teknologi gør det muligt for beboere på Broparken at leve sig ind i en virtuel Verden, hvor de ikke længere er dem, der ikke kan finde ud af noget selv.

“Den nye velfærdsteknologi tager nemlig udgangspunkt i den enkelte brugers liv og skaber minder, der kan være med til at give beboeren en bedre og mere rolig dag med glæde og indhold,” siger Jette Larsen, der er demenskoordinator på Broparken.

Her arbejder man i øjeblikket på en mobiludgave af 3D briller, så man snart kan få sin helt egen film, vist direkte fra en smartphone, der måske tager personen tilbage til barndommens gader, eller specifikke film, der passer til den dementes livshistorie.

Noget, der kan være rigtig svært for de ansatte på byens plejehjem ellers, mener Sune Buch Sloth, der er chefkonsulent i velfærdsteknologi i Rødovre Kommune.

“Det demensfaglige arbejde er en proces, der minder om 50 first dates, hvor man ikke behøver at starte forfra hver gang,” siger han, inden Jette supplerer:

“Vi forsøger at skabe ro, der hvor de er, og lave en historie, som kan give en fælles oplevelse, hvor den ansatte også kan være med til at skabe tryghed og ro omkring borgeren.”

Plejehjemmet har også et helt rum indrettet, hvor lys, lyd og atmosfære tilpasses mere end 700 forskellige film, der vælges af den enkelte beboer og ansatte afhængigt af situationen.

Om nogle år håber plejehjemmet, at den ansatte vil kunne være med som en figur i filmene via en avatar, så man kan pege og stille spørgsmål til brugeren.

Både brugere og ansatte

Men det er ikke kun virtuelle Verdener, der hjælper beboere og ansatte. Velfærdsteknologien dækker også over alt fra intelligente sange til en gyngestol.

“Gyngestolen er lavet med musik, der passer til de bevægelser, som stolen laver. Så får hun den ro hun har brug for, for at kunne drikke kaffe med de andre, hvad hun ellers ikke kunne,” forklarer Jette Larsen.

Ledelsen på Broparken er glad for at have været med i projektet om velfærdsteknologi, og arbejder hele tiden hen i mod løsninger, der involerer alle parter.

“Vi skal komme til et sted, hvor vi ikke er afhængige af den enkelte der er på arbejde, men hvor velfærdsteknologien er brugerorienteret, så alle medarbejdere kan være nemt med,” siger leder af Broparken, Henriette Wülser Larsen.

kommentarer