Redaktør for en dag i Rødovre

Praktikken har givet et billede af, hvilke dilemmaer folk står med i hverdagen," siger redaktøren for en dag. Foto: Brian Poulsen

indblik Hvordan vælger journalisterne deres historier, og hvorfor skriver medierne, som de gør? Det undersøgte regionsformand Sophie Hæstorp Andersen indefra, da hun var i praktik som chefredaktør på Rødovre Lokal Nyt for en dag.

Af André Bentsen

Det er langtfra altid, at politikerne er enige med journalisterne om, hvad der er en god historie. Journalisterne beskylder ofte politikerne for at snakke udenom, og politikerne klandrer journalister for at fordreje sandheden og kun forkusere på det negative.

Derfor havde vi i onsdagens inviteret Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen i praktik som chefredaktør på din lokalavis.

“Som politiker kan man nogle gange godt brokke sig lidt over medierne, men man skal også kunne se, hvilke muligheder man har, for at skrive gode historier og ikke kun kritisere journalisternes valg,” siger Sophie, der har været redaktør på denne side.

“Dagen i dag har været et eksempel på, at man dels skal være ret opsøgende i lokaljournalistik, men også, at historierne handler om, hvordan mennesker lever deres liv,” siger Sophie, der også lige har været i praktik i sygetransporten.

“Det vigtigste for mig, er at få et billede af, hvordan medarbejderne og brugerne, eksempelvis patienterne lever. Så jeg er bedre klædt på til at tage en beslutning, når vi skal investere eller spare.”

