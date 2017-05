Vil du anbefale Rødovre til en ven

Stig Hallberg fra Aktiv Fritid vil gerne anbefale Rødovre til deres venner, og fremhæver især fællesskabet i boligområder og foreninger, som byens lim. Foto: Brian Poulsen

Ifølge en ny undersøgelse vil 8 ud af 10 i Rødovre gerne anbefale kommunen til en ven. Men holder det også i praksis? Det har vi sat os for at undersøge.

Af Sophie Hæstorp Andersen, Regionrådsformand (S) (I praktik som redaktør)

Tilfredsheden med servicen i Rødovre er helt i top, hvis man skal tro en ny uafhængig undersøgelse fra EPSI Rating.

Undersøgelsen sammenligner borgernes tilfredshed med f.eks. ældreplejen, skolen, vedligeholdelse af vejene i 86 ud af landets i alt 98 kommuner. Her kommer Rødovre Kommune ind på en 4. plads, når det handler om tilfredshed med kommunens service.

Samtidig påstår undersøgelsen, at 8 ud af 10 indbyggere i Rødovre faktisk kunne finde på at anbefale deres venner og kollegaer til også at flytte til kommunen. Men holder det også i praksis?

Det satte jeg mig for at undersøge hos de borgere med størst kendskab til kommunens service, nemlig de ældre.

Ballade kommer udefra

Heldigt for mig, er der altid kaffe på kanden og hjerterum i Aktiv Fritid i Rødovrehallen. Værkstedshumoren er både skarp og hjertelig, da jeg kigger forbi for at høre om Rødovre Kommune virkelig er så dejligt et sted at bo, at man ville anbefale det til en ven. Torben Arentsen har godt nok kun boet i Rødovre i ca. 5 år, men han er ikke tvivl om, at han gerne ville anbefale andre at flytte hertil. Han fremhæver tætheden til København, men uden storbyens problemer.

“Ballade i Rødovre? Det er noget, der kommer udefra.”

Tryghed og foreningsliv

Preben Laursen, der har boet i kommunen i 60 år stemmer i. Han nævner idrætten i Rødovre Kulturelle Aftenskole (RKA), der har hjulpet ham med at leve med sin lungesygdom, samt musikskolen som klare aktiver. Og meget tyder på, at han ikke er alene med den opfattelse. For på vej ind til billard-lokalet taler vi videre om trygheden, der er ved at bo i Rødovre. De mange aktiviteter for de ældre, og den åbenhed og støtte, der er til foreningslivet.

Børn i gamle dage

På vej tilbage til redaktionen kører vi forbi dagplejedagen, der er i fuld gang på plænen foran rådhuset. Små børn klædt ud som i gamle dage, boltrer sig i sandkasser og hilser på geder. Et dejligt børneliv.

Det kan godt være, at Rødovre i denne EPSI Rating undersøgelse bliver slået af Gentofte Kommune, hvor det er hele 95 procent af borgerne, der ville anbefale kommunen til andre. Men på denne onsdag formiddag, er jeg ikke tvivl om, at rigtig mange er glade for at bo og vokse op i Rødovre.

“For her passer vi på hinanden,” som de siger det i billardklubben i Rødovrehallen.

