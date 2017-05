Steffen Klarskov iført Rødovre Mighty Bulls 50-års-jubilæumstrøje Foto: Brian Poulsen

ishockey Ti ugers træningslejr med landsholdet kulminerede i 33 sekunders istid til Rødovre Mighty Bulls Steffen Klarskov, der VM-debuterede mod Italien.

Af Emil Holtemann

”Hvor er det synd,” griner Steffen Klarskov, da han genser italienernes selvmål til 2-0 med under halvandet minut tilbage af landskampen mellem Danmark og Italien. Det er dog ikke mere synd, end at italienernes selvmål banede vejen for Steffen Klarskovs VM-debut, som blev til ét skifte af 33 sekunder. Her nåede han én afslutning, som set med rødovrebrillerne, var tæt på at overlist den italienske keeper.

”Det er den største oplevelse, jeg har haft,” fortæller Steffen Klarskov, der har lært meget af at være til VM med Danmarks ishockeylandshold.

”Jeg har fået en masse gode oplevelser, og set hvordan nogle af vores bedste spillere griber tingene an. Det giver blod på tanden og smag på mere,” siger Klarskov, og ser frem mod endnu en sæson for Rødovre Mighty Bulls.

Noget andet end derhjemme

At der er milevid forskel på at spille for Rødovre Mighty Bulls i Metal Ligaen og være til verdensmesterskaberne for Danmarks ishockeylandshold, kommer næppe bag på nogen. At være ishockeyspiller er dog meget mere end de 60 minutter på isen, og man kan derfor håbe på, at omstruktureringerne hos Rødovre Mighty Bulls, vil give plads til endnu mere professionalisme.

”Jeg skal ikke gå på arbejde eller lave skole, og vi bliver opvartet med god mad. Vi skal egentlig bare tænke på, at være ishockeyspillere, det er hvad de fleste spillere ved VM er van til, og det er hvad alle ishockeyspillere drømmer om,” lyder det fra Klarskov, som netop har forladt isen for sidste gang denne sæson.

Rødovre Mighty Bulls havde den værste sæson i ti år, og lad os glemme det med det samme. Klarskov blev Rødovres mest scorende spiller, og blev lånt ud til Herning Blue Fox, da Rødovre missede slutspillet. I Herning gjorde han også en god figur, og blev holdets bedste pointsluger i slutspillet.

”Det her er kulminationen for en rigtig god sæson for mig personligt. Desværre gik det ikke så godt for Rødovre, som vi havde håbet. Personligt var det okay, at jeg fik chancen for at tage til Herning og bidrage med noget,” lyder det fra Klarskov, der dog hellere havde tørnet ud for Rødovre i slutspillet.

Et størrere perspektiv

Steffen Klarskov satte kloen i landsholdet fra første træningskamp og hang ved gennem alle træningskampene, VM-campen, og for det, blev han belønnet med Danmarks allersidste VM-minutter.

”Det er selvfølgelig kulminationen. Nu blev det desværre kun til 30 sekunder, men det er bedre end ingenting. Man vil selvfølgelig gerne spille mere, men man skal også kunne se tingene i et større billede: Der er nogle gode spillere, og vi er kun få spillere fra den danske liga, så jeg er selvfølgelig glad og stolt over at være her,” lyder det fra Klarskov, hvis smil ikke er set større denne sæson endnu lige nu.

