Resultat af en ny uvildig undersøgelse om alenetid skal foreligge inden valget

SF ser gerne, at resultatet af en ny uvildig undersøgelse om alenetid foreligger inden kommunalvalget til november.

Det er glædeligt at læse i LokalNyt, at udvalgsformand Flemming Lunde Østergaard har ændret holdning og nu gerne vil støtte op om en ny undersøgelse af alenetid for pædagoger i børneinstitutioner. Han har tidligere hårdnakket ment at kommunens undersøgelse gav det korrekte billede, på trods af at pædagoger og forældre har erfaret det modsatte.

Af Kenneth Rasmussen, SF

SF er enig i at undersøgelsen af alenetid – dvs. tid hvor en pædagog står alene med en større børnegruppe – skal designes og udarbejdes i et samarbejde med de faglige institutioner, fordi det er her ekspertisen og erfaringen ligger. Samtidig mener vi at det er vigtigt, at resultatet af undersøgelsen foreligger inden kommunalvalget d. 21. november, således at igangsætningen af undersøgelsen ikke blot bliver et middel til at lukke diskussionen inden valget. Dette frygter SF kunne blive udfaldet, hvis resultatet først kommer efter valget.

Som fællestillidsmand Lena Grønsund også kommenterer er der ingen grund til at vente med at tage fat i problemet med alenetid. Slet ikke når vi i SF forventer en endnu højere procentdel i en eventuel ny, uvildig undersøgelse efter at vi har drøftet problemet med pædagoger og forældre. Det er vigtigt at få skabt de bedste rammer for vores børn og for de ansatte, der skal arbejde med vores mindste børns trivsel og udvikling.

I en socialt bevidst kommune som Rødovre bør vi ikke acceptere et begreb som alenetid i institutionerne. Vi bør derimod arbejde målrettet på at undgå denne praksis. Her er det af afgørende betydning at omfanget af problemet bliver beskrevet troværdigt i en uvildig analyse, så vi på et robust grundlag og op til kommunlavalget kan tage stilling til hvordan vi fremadrettet kan forbedre omsorgen for vores børn.

