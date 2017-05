Din elmåler skal snart skiftes

Rødovre skal snart have skiftet målere. Foto: Presse

bolig Mens en million sjællandske naboer i disse dage kan se frem til et besøg fra håndværkeren, kan borgerne i Rødovre ånde lettet op denne sommer.

Af André Bentsen

1500 nye hjem får fra næste måned hver eneste dag besøg af en håndværker, der skal skifte elmåleren ud.

Ialt skal én million husstande i Storkøbenhavn, Nordsjælland og Midtsjælland have en fjernaflæst elmåler. Det sker efter en succesfuld test, hvor Elnetselskabet Radius og målerproducenten Kamstrup fra december til marts i år skiftede for at sikre, at teknik, processer og IT-systemer virker, og at udskiftningen sker nemt og enkelt, så kunderne generes mindst muligt.

Testen gik glat, og nu er den sidste planlægning i gang, så målerudskiftningen kan komme op i fart.

“Og fart bliver nødvendig, for at Radius kan gennemføre projektet inden for den tidsfrist, som er fastsat politisk,” fortæller Anders Vikkelsø, teknisk direktør.

”I 2020 skal samtlige danske husstande have en fjernaflæst måler. Det betyder, at vi sammen med Kamstrup skal ind i cirka 1.500 hjem om dagen. Det kræver selvfølgelig en detaljeret planlægning og nogle kreative løsninger, så vi sparer tid,” tilføjer han.

Servicebiler vil således blive gjort klar med målere og andet relevant udstyr i nattetimerne, og i nogle byområder vil montørerne transportere sig rundt på cykler. Det sparer tid i forhold til at skulle finde parkeringspladser.

Snart vores tur

I Rødovre kan du dog godt vente lidt med at sætte kaffen til håndværkeren over.

I Rødovreområdet går der nemlig lidt tid, før arbejdet starter. Her skiftes de første målere nemlig først i april 2019.

Arbejdet vil være færdigt i slutningen af august samme år. Parallelt hermed skiftes der også målere omkring Frederikssundsvej op mod Vestvolden. Dette projekt skydes i gang i slutningen af april 2019.

”De nye, fjernaflæste elmålere er en fremtidssikring, som giver en række fordele for kunderne. Man behøver ikke længere selv aflæse forbruget. Det bliver nemmere løbende at følge sit strømforbrug og finde ud af, hvordan man kan spare på energiforbruget. Elmåleren skal heller ikke aflæses ved flytning eller skift af elleverandør, og det kan være med til at stimulere konkurrencen på elmarkedet. På sigt kan målerne desuden hjælpe med at reducere elregningen, hvis man er i stand til at reducere sit forbrug på de tidspunkter, hvor priserne er høje,” siger Anders Vikkelsø.

