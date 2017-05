Madsen: Svenskerne har fået mere respekt

Morten Madsen i sin vante #29 Foto: Brian Poulsen

ishockey Morten Madsen er til daglig kaptajn for svenske Karlskrona HK. I dag tabte han sammen med det danske ishockeylandshold til det svenske, i hvad der måske var det tætteste, Danmark nogensinde har været på en VM-sejr over storebror.

Af Emil Holtemann

Slaget om Skandinavien fik os for en stund til at glemme, at VM afholdes i Tyskland. Danskerne og svenskerne skiftedes til at synge slagsange og gå bølgegang på lægterne, mens iskrigerne kæmpede på isen. Desværre trak svenskerne det længste strå og vandt kampen, ligesom de har gjort ved de 10 foregående møder ved VM. Faktisk har Danmark aldrig været så meget som tæt på. At sige vi var tæt på i dag, er måske at tage munden for fuld, men da danskerne reducerede til 2-3 med fire minutter igen tændte et lys for, at i dag kunne blive første gang. Halvandet minut efter reduceringen slukkede NHL-profilen Nicklas Bäckström lyset, til stor ærgrelse for den danske vice-kaptajn Morten Madsen.

”Det er bittert, vi spiller rigtigt godt, og det vel os der sidder på det meste i af spillet. Vi er meget ineffektive i powerplay, og de er effektive på deres chancer,” siger Morten Madsen, der sammen med holdkammeraterne ikke formåede at veksle en eneste af svenskernes seks udvisninger til mål.

Flere prominente danskere har givet respekt

Morten Madsen har i alt spillet otte sæsoner i svensk ishockey siden 2003, og efter sommerferien skal han tilbage til SHL-klubben Karlskrona HK, hvor han er kaptajn.

”Jeg ville helt klart hellere vende tilbage med en sejr, det havde været sjovere, men sådan er det, det er jo ikke første gang, at jeg taber til svenskerne, og nok heller ikke sidste,” griner Morten Madsen, der trods dagens nederlag, mener at svenskerne har fået mere respekt for dansk ishockey end tidligere.

”Jeg tror de får mere og mere respekt, nu hvor flere danskere er kommet til NHL og de store europæiske ligaer. Jeg ved også, at de har fået mere respekt for den danske liga og de danske spillere,” siger Madsen, der som 16-årig forlod Rødovre til fordel for svenske Frölunda.

I morgen spiller Danmark deres sidste kamp ved dette års VM, og det bliver mod bundproppen fra Italien, der endnu har deres første sejr til gode.

”Vi skal ud og vinde den, ellers kan vi ikke være tilfredse med dette VM. Vi kommer til at give den hele armen, Vi skal ud og vinde,” lyder meldingen fra Madsen, der i dag reducerede til 1-3 på oplæg fra Danmarks ubestridte stjerne Nikolaj Ehlers.

Kommer Klarskov på is?

Set med rødovrebriller bliver det helt store spørgsmål til morgendagens sidste danske VM-kamp om landsholdstruppens eneste nuværende rødovrespiller, Steffen Klarskov får sin VM-debut. Klarskov eller ej, Morten Madsen har allerede opskriften på en sejr.

”Vi skal mere eller mindre spille, som vi gjorde i dag. Så skal vi bare score på vores chancer, og forhåbentlig lave et mål eller to i powerplay,” griner Madsen og går til omklædning.

