Peter Benjamin scorede Avartas mål i Thisted. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Med et mål i de sidste minutter scorede det ubestridte tophold Thisted til 2-1 og sendte Avarta hjem til Vestegnen uden point.

Af Mike Hjulmand

Avartas cheftræner Benny Gall lagde ikke skjul på skuffelsen over ’sidste-øjebliks-nederlaget’ i Thisted.

”Det var en kamp mellem to gode hold. Kampen var meget lige, så det var en stor skuffelse at vi tabte. Kigger man igennem bussen nu, så ville man fornemme en begravelsesstemning blandt spillerne,” sagde en trist Benny Gall efter nederlaget til topholdet.

Forståelsen for skuffelsen er til at forstå, for Avarta var så tæt på point mod det ubestridte tophold fra Thisted, som, inden søndagens kamp, ikke lukket mål ind siden nordjydernes sidste møde med lige præcis Avarta. Så rødovreholdet skulle formå at bryde den stærke defensiv hos Thisted.

Kampen kom i gang, som man kunne forvente, da Thisteds store profil Jeff Mensah satte hjemmeholdet i front og jyderne tæt på drømmen om oprykning til 1. division.

Men at Avarta kommer bagud, har holdet tidligere vist, ikke er det store problem, og endnu engang viste Avarta stor moral, for blot fire minutter senere var der ’bingo’, da midtbanedynamoen Peter Benjaminsen sendte bolden i nettet, så Thisted for første gang i syv kampe måtte inkassere et mål imod.

Det måtte have givet selvtillid for Avartas spillere, når det lykkedes at passere Thisteds keeper.

Kampens første halvdel forløb jævnbyrdigt, og det stod fortjent 1-1 ved pausen.

Dødbold blev afgørende

2. halvleg var, ligesom den første, med to gode hold, der havde respekt for hinanden, og igen 45 jævnbyrdige minutter. Thisted dog med flest afslutninger, men med Avarta mest i boldbesiddelse, og det lugtede derfor langt væk af uafgjort.

Men det kendetegner et tophold, med held i slutminutterne og med vigtige kendelser på deres side, og denne kamp var ingen undtagelse.

Stadionuret nærmede sig de 90 minutter, og Thisted blev tildelt et frispark på kanten af feltet. Mikkel Agger lagde bolden til rette og, til kæmpe skuffelse for Avartas spillere, så gik bolden forbi Jacob Jensen i Avartas mål.

Til gengæld var der stor jubel hos hjemmeholdet, der med sejren er uhyre tæt på at kunne kalde sig 1. divisions hold efter sommerferien.

Næste hjemmekamp er søndag den 21. maj klokken 13, når Kjellerup kommer på besøg i Espelunden.

kommentarer