Kronprinsen bliver protektor for dansk ishockey VM

H.K.H. Kronprins Frederik bliver protektor for ishockey VM 2018 på dansk grund. Foto: Emil Holtemann

ishockey Det kommer også Rødovre til gode, mener Henrik Bach Nielsen.

Af Emil Holtemann

Ved en pressekonference under det igangværende ishockey VM i Køln, blev Kronprins Frederik præsenteret som protektor for næste års ishockey-VM, som mange mener vil blive den største sportsbegivenhed på dansk grund.

”Det er med stor stolthed, at jeg kan meddele, at Hans Kongelige Højhed har sagt ja til at være protektor,” siger Henrik Bach Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i det international ishockey forbund IIHF.

Klubberne vil blive involveret

Der oplyses, at der skal bruges omtrent 1000 frivillige til hele VM-slutrunden, og her har Henrik Bach Nielsen tænkt sig at involvere klubberne, herunder Rødovre Mighty Bulls.

”Klubberne bliver involveret, det kan vi ikke undgå, for vi kommer til at skulle bruge nogle frivillige,” siger Henrik Bach Nielsen, der dog også har en økonomisk gulerod til klubberne.

”Vi kommer også til at spørge klubberne, om der er mulighed for, at de vil sælge nogle billetter for os, og dermed få noget økonomisk incitament til fx Rødovre,” lyder det fra Henrik Bach Nielsen, der tror at ishcokeyslutrunden vil løfte både i højden og i bredden i dansk ishockey.

Det forventes, at der vil komme 300.000 tilskuere til de i alt 64 kampe, som skal afvikles i Jyske Bank Boxen Herning og den splinternye Royal Arena i Ørestaden, som generalsekretæren for IIHF, Horst Lichtner, kalder for en af de flotteste arenaer, han nogensinde har set. Danskernes ambitionsniveau ligger lavere, når det kommer til tilskuere, end ved årets slutrunde i Køln, hvor der i går blev sat rekord med i alt 55.239 tilskuere til gårsdagens tre kampe i Europas største ishockeyhal, Laxness Arena.

“Vi forventer 300.000 men håber på flere, det er stort nok for os, vi er ikke Køln,” lyder det fra Henrik Bach Nielsen.

