SF: Forsøg med kortere skoledage må ikke ende som en syltekrukke 

Læserbrev Vi er i SF glade for at konstatere, at Enhedslisten og De konservative med deres positive holdning til forsøgsskoleordningen bakker op om ideen om kortere skoledage, som er en af SF’s vigtige fokuspunkter.

Af Kenneth Rasmussen, spidskandidat for SF Rødovre

Vi kan dog godt frygte, at ideen om forsøgsskoler vil medføre at kritikken af de lange skoledage kommer til at forstumme og at man politisk i Rødovre ikke vil tage stilling til skoledagens længde indtil forsøgsordningen slutter om 3 år. SF mener ikke vi kan vente 3 år på at skoledagen bliver kortere. Vi mener dog at forsøgsordningen er et skridt i den rigtige retning. Særligt er vi er glade for at forsøgsordningen åbner mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af de lærertimer der frigives ved en kortere skoledag.

Men det er vigtigt, at der samtidig lægges pres på kommunen for en generel nedsættelse af skoletiden i Rødovre Kommunes skoler. I SF lytter vi til de forældre, pædagoger og lærere, der oplever at skolebørnene er alt for trætte i skoledagens seneste timer om eftermiddagen, og som derfor ikke får det optimale ud af de ekstra timers undervisning. Vi synes, børnenes tid er bedre brugt til at danne relationer og udvikle deres evne til selvstændig leg i SFO, klub og på byggelegeplads. Her vil man også i langt højere grad kunne arbejde med trivsel i børnegruppen på tværs af klasser end nu, hvor børnene kun har kort tid i fritidstilbuddene inden de skal hjem. Trivsel, kreativ leg og gode relationer i og på tværs af klasser er det vigtige grundlag for en god skolegang og overskud til læring, og det synes vi er helt centralt at prioritere.

Vi støtter derfor op om forslaget om at tilmelde Rødovre kommune forsøgsordningen – men vi er samtidig opmærksomme på at ordningen ikke må blive brugt som syltekrukke.

