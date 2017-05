Fantastiske Dahm sprællede foran 18629 tilskuere

Det er efterhånden et par år siden at Sebastian Dahm vogtede buret for Rødovre Mighty Bulls. Nu er han landsholdets førstevalg

ishockey Danmark besejrede værtsnationen Tyskland efter overtid godt hjulpet på vej af rødovredrengen Sebastian Dahms sublime reflekser.

Af Emil Holtemann

Danmarks ishockeyhelte besejrede værtsnationen Tyskland 3-2 efter overtid. Den tidligere rødovrekeeper Sebastian Dahm vogtede det danske bur, hvorfra han hev den ene klasseredning op efter den anden, i særdeleshed på hvad der blev Tyskernes sidste afslutning, for på det følgende kontraangreb scorede Peter Regin det kampafgørende mål, så Dahm blev noteret for en assist.

”Det er helt fantastisk, det var en kamp vi så gerne ville vinde, især fordi vi fik en svær start på turneringen. Sejren over Slovakiet og den i dag gør, at vi kan kigge opad resten af turneringen, og vi kan bestemt være stolte over vores turnering nu,” lyder det fra Dahm, der beskriver kampen i europas største ishockey hal, Laxness Arena med udsolgt og 18629 tilskuere, som en af de største oplevelser i karrieren.

”Jeg har aldrig set noget lignende, det er et højdepunkt, som jeg vil se tilbage på i min karriere, specielt med den rolle jeg fik i dag,” jubler 30-årige Dahm, der glæder sig over de mange tilrejsende danskere.

En fantastisk cocktail af fans

”De tyske tilskuere er super fede. Der er altid gang i den hernede, og så krydret med nogle fantastiske danskere, der er så passionerede og tager hele vejen herned. Det er bare en fantastisk cocktail af fans,” beskriver Danmarks målvogter, som har vogtet buret i fem sæsoner for Rødovre Mighty Bulls.

Næste gang Danmark skal i aktion bliver på søndag mod svenskerne, som indtager puljens andenplads. Svenskerne bliver imidlertid forstærket op til danskermødet af Henrik Lundquist, som til daglig slår sine folder for New York Rangers i NHL.

”De havde allerede en kanon keeper i Viktor Fasth, så de har rigeligt med krudt på målmandsposten. Jeg tror mere vi skal være bekymret over, at de er spillet varme nu med 7-2 over Tyskland og 8-1 over Italien. Det kræver, at vi står ligeså godt på banen som vi gjorde mod Rusland,” understreger Dahm.

Danmark tabte i går 0-3 til Rusland i en kamp, hvor Sebastian Dahm blev sparret, i stedet vogtede 21-årige George Sørensen buret.

”Han gjorde det fantastisk. Hold kæft hvor er jeg stolt af den knægt. Han arbejder benhårdt til træning hver dag. Det var en fornøjelse at se ham sprælle derinde i går,” siger Sebastian Dahm, der forventes at vogte buret på lørdag mod Sverige.

