Idrætspriser: De nominerede er

Det er tid til at stemme på de nominerede. Sidste år fik Årets Idrætsleder Thomas Anker, billedet, mere end 1500 stemmer.

idrætspriser Der er valgt tre kandidater til fire idrætspriser, som uddeles af Rødovre Lokal Nyt og FIR. Klik ind og se, hvem der er nomineret, og stem på din favorit her på siden – ude i højre spalte.

Af Peter Fugl Jensen

På sidstedagen væltede det ind med emner til idrætspriserne, så deres skribent var et stort smil af glæde over interessen for de ærefulde priser, der overrækkes i de flotte rammer, når der afholdes foreningslederfest eller mesterskabsfest, som udøverne kalder festen, hvor mestrene hyldes.

Festen for de unge holdes torsdag den 8. juni i Kulturhuset Viften, hvor de to priser Årets Idrætstalent samt Årets Unge Idrætsleder bliver hyldet.

Festen for de voksne holdes lørdag den 10. juni i Rødovrehallen, hvor de traditionsrige priser Årets Idrætsudøver og Årets Idrætsleder kåres.

Herunder præsenteres de nominerede med de indstillinger, som vi har modtaget. Vi har taget højde for indstillingerne, samt den viden vi selv besidder om udøverne samt lederne og det har ikke været let. Derfor håber vi også, I – kære læsere – vil stemme på de nominerede, så vi får rigtig god hjælp, når de endelige prisvindere skal findes.

Det skal dog pointeres, at afstemningerne er vejledende og ikke bestemmende, da vi tidligere har oplevet ’snyd’ med afstemningen.

De nominerede er…

Årets Idrætsudøver

CK Fix U17 gruppe

Begrundelse: Det er en fantastisk gruppe, vi har fået avlet her, og det er så tydeligt i løbene, at de støtter og hjælper hinanden til den ene sejr efter den anden. Vores træningslejr i Spanien var et tydeligt eksempel på, hvor stærke og hvor godt sammenhold de har.

Jeg tvivler stærkt på, at de var kommet så langt, hvis de ikke har haft hinanden, både til træningen og i løbene.

De står stærkt sammen og hjælper hinanden frem, hvilken sejre og topplaceringer i alle weekender er et kæmpe bevis på.

Rødovre Håndboldklubs damer – oprykning til 1. divsion

Begrundelse: Rødovre Håndboldklub indstiller hermed Dame Senior 1 til Idrætsprisen 2017.

Baggrunden for denne motiverede indstilling er holdets direkte oprykning til 1. division i sæsonen 2016/2017 – en imponerende præstation i sig selv.

Det er ikke første gang, at Rødovre Håndboldklub er repræsenteret i 1. division. Klubben har flere gange været at finde i den næstfineste håndboldrække, men har gentagende gange måtte rykke ned året efter (med undtagelse af en enkelt gang, hvor det blev til to sæsoner i 1. division). Spillerne har haft evnen og lysten til vedholdende at komme igen – og i år er altså ingen undtagelse.

Dette års oprykning er kommet i hus ved en meget stor og koncentreret træningsindsats samt et enestående sammenhold spillerne i mellem, der ved sæsonstart gav hinanden håndslag på, at der kun var ET mål for sæsonen; Oprykning til 1. division. Og det til trods for at de foregående nedrykninger bevirkede, at flere spillere valgte at flytte klub og dermed stækkede det eksisterende hold. Men en talentfuld og engageret grundstamme suppleret med nye spillere var altså indstillet på at gå efter oprykningen og sammen kæmpe kampen i en særdeles stærk 2. division Øst.



RHs håndbolddamer rykkede op i 1. divisin, og det er de nomineret for.

Det er værd at tage i betragtning, at betingelserne for at spille i Rødovre Håndboldklub er noget forskellige fra dem, der gælder i mange andre af de klubber, som der konkurreres med. Spillerne i Rødovre Håndboldklub er rene amatører, og de betaler kontingent på lige fod med alle andre spillere i klubben – i modsætning til, hvad der gælder i flere andre klubber med samme status som Rødovre Håndboldklub.

Der er man på kontrakt og får penge for at spille. Spillerne i Rødovre Håndboldklub bruger ikke alene endeløse timer på træning (hal, vægttræning og løb) og kampe, men deltager også i forskellige aktiviteter året igennem for at skaffe penge til den klub, som har et helt specielt sammenhold. Det tjener i den grad spillerne til ære, som i høj grad lever op til klubbens motto: ”Vi er klubben”.

Vi er stolte af igen at kunne stille med et hold i 1. division i en idrætsgren, der på damesiden må siges at være toneangivende i Danmark.

Tobias Hyttel – Hwarang Taekwondo Klub Rødovre

Tobias vandt sidste år som kadet kæmper (12-14 år) titlen, som “Årets Idrætstalent” og “Årets Idrætsudøver”. I 2017 er han blevet junior og kæmper nu imod udøvere op til det år de fylder 18 år.

Det var planen, at 2017 skulle være et udviklingsår, da overgangen fra kadet til junior ofte kan være en stor mundfuld, da fysikken spiller en stor rolle. Men til Tobias første juniorstævne, som var German Open, der er et at de største stævner i Europa, viste han, at han godt kunne være med. Efter fire hårde kampe stod han i finalen og førte også i alle tre runder, men en fejl i sidste omgang gjorde, at de endte i Golden point og det blev til en flot sølvmedalje.

14 dage efter blev Tobias Nordisk mester. Der ud over har han vundet guld til Belgien Open, som er et World ranking stævne, ligesom German Open.

Tobias har, ved at vinde DM, samt sølv til German Open og guld til Belgien Open, kvalificeret sig til junior EM på Cypern til november.

Tobias udmærker sig ved at have en sund og positiv indstilling til sin sport. Han er altid velforberedt, disciplineret i sin træning og har en udstråling under træning og konkurrence, der fortæller, at han elsker at træne og udfordre sig selv igennem både træningsøvelser og konkurrence.

Tobias er et eksempel på en ung idrætsudøver, der er seriøs med sin sport samtidig med, han holder fast i glæden, nysgerrigheden og åbenheden til at lære mere og udvikle sig.

Tobias motiverer både ældre og yngre i klubben, med den glæde han udviser til sporten.

En vigtig ting for os i klubben er, at når Tobias i perioder er meget væk fra skole på grund af stævner og træningslejre, er det med stor fornøjelse at kunne skrive, at Tobias også ligger i toppen af alle fag i skolen.

Årets Idrætsleder er:

Ann Oxfeldt Olsen, Islev Taekwondo Klub

For mange års virke i klubben som både formand og instruktør! Ann samler klubben med hjerterum og godt humør.

Ann Oxfeldt Olsen er altid klar, når der sker noget i Islev Taekwondo Klub, og derfor et naturligt samlingspunkt. Derfor er hun nomineret.

Mille Groth, træner i ROG

1) Mille er træner for rigtig mange hold på TeamGym med et kæmpe engagement. Som træner på min datters microhold er hun super dygtig til at motivere pigerne og få det bedste ud af dem. Pigerne elsker bare Mille og det er kun fordi hun opnår fantastiske resultater ved konkurrencer.

2) Mille er træner for Rødovre og omegns gymnastikforenings teamgym pigehold i alderen 8-10 år. Pigerne er delt i 4 hold, og alle 4 har taget medaljer ved de nyligt afholdte forbundsmesterskaber, og ved sjællandsmesterskaberne.

Mille møder altid op til træning med godt humør, og inspirerer pigerne til at yde deres bedste.

Hun skaber et godt miljø under træningen, og yder også en kæmpe ekstraindsats udenfor træningen, fx med at finde alternative lokaler når hallen skal bruges til andre arrangementer, eller ved at erhverve den viden, som giver de ekstra point i konkurrencerne, som giver de gode resulater.

Mille fortjener i høj grad et skulderklap for den indsats hun gør for pigerne og for klubben, og derfor denne indstilling på vegne af både mig selv, og alle pigerne på holdet.

3) Mille er en træner der giver alt hvad hun har. Hun træner Mikro og U10 pigerne i ROG Teamgym. Hun er hård men retfærdig. Pigerne glæder sig til at komme til træning og være sammen med Mille. Uden Mille havde pigerne ikke kvalificeret sig så højt til forbundsmesterskaberne og nogle af pigerne skal kæmpe videre til DM i slut Maj.

Tarik Abu Setta, formand og træner i Hwarang Rødovre

Tarik har igennem, snart 25 år, været en kæmpe del af Rødovre Taekwondo Klub. De seneste år har han ligeledes været formand for klubben.

Tarik og hans kone Anne har selv fire aktive børn, som alle træner i klubben og der ud over 1 plejebarn, som ligeledes træner.

Tarik Abu Setta er formand for Hwarang, men han har været en ildsjæl i klubben i næsten 25 år.

Vi er ikke klar over, hvor Tarik finder alle de timer i døgnet, for ud over at være far til 4 (+1), formand og træner i Hwarang Rødovre, er han også selvstændig og formand for TEU i Dansk Taekwondo forbund.

Tarik udmærker sig ved at engagere sig 100% i alle de unge. Tarik er primært træner for nogle af klubbens dygtigste kæmpere og har herved også en del rejseaktivitet til stævner i udlandet, samt træningslejre.

Tarik har formået at stable en stab af trænere sammen i klubben, så der nu er den største gruppe i mange år i klubben af unge kæmpere, der alle kæmper på højeste internationale niveau. Tariks store hjerte til sporten og de unge mennesker, har i flere tilfælde gjort, at nogle af de kæmpere, som af den ene eller anden årsag har haft det svært med økonomi eller andet, har fået den fornødne hjælp.

Tariks store mærkesag er et fastholde de unge mennesker i sporten, gennem det sociale og at “kæden ikke er stærkere end det svageste led”, derfor bliver alle prioriteret lige højt og de unge rejser som et hold, træner som et hold og vinder som et hold!

Det har været vigtigt for Tarik at de unge bliver sammen som hold, selvom de udvikler sig individuelt og i hver deres tempo, så er det sociale alfa omega i at fastholde dem og det viser sig også, at de unge har et super godt venskab udenfor klubben.

Vi er som klub og bestyrelse både glade og stolt af at have Tarik som både formand, træner og motor for vores klub.

Årets Idrætstalent er

Lucas Klint fra Hwarang Rødovre

Hwarang Rødovre vil gerne nominere vores kadet kæmper Lucas Klint til “Årets Idrætstalent”.

Lucas Klint har arbejdet sig op i verdenseliten i taekwondo og til EM i efteråret. Det har betydet en nominering til den 13-årige Lucas.

Lucas har igennem de sidste par år været inde i en fantastisk udvikling, som i år har kastet flotte medaljer af sig til nogle af de største stævner i Europa.

Lucas vandt guld til German Open, 14 dage efter blev han Nordisk mester og for nylig bronze til President Cup. Lucas er en ung dreng på bare 13 år, som til den daglige træning altid giver sig 100% og har et krigerhjerte, som aldrig giver op og derfor er Lucas en vigtig brik for de andre unge talenter i Hwarang Rødovre.

Lucas er udtaget til at repræsentere Danmark til Kadet EM og VM senere på året.

Marcus Almquist fra RSIK

Jeg, Heidi Almquist, vil gerne indstille min søn, Marcus Almquist, til prisen som årets idrætstalent.

Hver gang jeg Marcus dyrke sin sport, så gør han det med en passion og vilje, som man ikke ser så tit i en alder af 13 år. Han har spillet ishockey i cirka 10 år og spiller for det meste med drenge som er 1 til 3 år ældre end ham selv.

Han har været med flere forskellige udvalgte danske og svenske hold i både Tallinn, Moskva og Riga. I den netop afsluttede sæson har han spillet på både Rødovres U15 og u17 hold.

Her er lidt af meritterne fra det forgangne år:

10-15/8 2016: Han er med et udvalgt svensk hold fra årgang ’03 (Marcus årgang) i Moskva, hvor det ellers kun er de bedste svenskere, som er med på holdet, der sluttede på en 3. plads. Det var en hårdere turnering fysisk, end hvad han er vant til. I turneringen var der hold fra både Rusland, Estland, Hviderusland, Ukraine samt Finland.

26/8-28/8 2016: Marcus er til Anchors Cup Trophy i Hanninge, nær Stockholm, hvor han bliver topscorer og får sin 2. MVP udtagelse (MVP = Most Valuable Player).

26/12-29/12 2016: Marcus er igen med et udvalgt hold, bestående af de bedste svenskere og Marcus. Denne turnering er for 01’ere og de blev nummer 2. Selvom Marcus er to yngre end holdkammerater og modstandere fik han sin 3. MVP pris. Modstanderne var hold fra Rusland, Estland, Sverige, Letland og Finland.

Marts 2017: U15 DM vinder Rødovre guld, og Marcus bliver nr. 1 på topscorerlisten og bliver for 3. år i træk kåret til turneringens bedste forward.

Marts 2017: U17 DM hvor Rødovre fik sølv.



Den 13-årige Marcus Almquist fra Rødovre Ishokceyklub er en af Verdens største ishockeytalenter for sin årgang, og er derfor nomineret til Årets Idrætstalent.

Marcus har i det forgangne år fået debut på Rødovres U20 hold, hvor han spillede med drenge der var op til seks år ældre end ham selv. I debuten vandt Rødovre 3-0, og Marcus scorede et mål og fik en assist.

Marcus bliver tit kontaktet af diverse agentbureauer og trænere fra klubber både i Sverige og USA, fordi de gerne vil have ham til deres klubber. Men da han kun er 13 år, 14 år til september, synes vi forældre, det er for tidligt at sende ham afsted.

Jeg har tilføjet lidt referencer fra diverse træner fra både Dk og Sverige som fortæller lidt om hvilken dreng/spiller han er (avisen har valgt nogle citater fra de forrygende referencer)

”Marcus har hele pakken som ishockeyspiller. Han har et fantastisk skøjteløb, han kan skyde, han har en ufattelig målfarlighed og en spilintelligens i særklasse. Derudover oplever jeg også Marcus, som værende meget ydmyg og som en god holdkammerat.”

Unionstræner, Anders Ladegaard

”Jag var väl lite skeptisk till att en dansk hockeyspelare född 2003 skulle kunna konkurrera med ungdomar från Sverige födda 2001.

Den skeptisk jag kände före var inget jag behövt känna, Marcus är verkligen en jättetalang som tog för sig i turneringen på ett sådant sätt att han efter turneringen utsågs till en av de absolut bästa av tuneringsorganisationen. För Marcus finns ingen gräns för vad han kan uppnå och jag är övertygad om att han kommer att spela i NHL eller någon annan av de högsta hockeyligorna i världen.”

Leif R. Carlsson, förbundstränare i Svenska Ishockeyförbundet

Sebastian Andreasson og Benjamin Hertz fra CK Fix

Ck Fix´s bestyrelse ønsker at indstille Sebastian Andreasson og Benjamin Hertz til Årets Idrætstalenter.

Dette gøres primært på baggrund af deres fælles resultater på cykelbanen. Sebastian Andreasson kører sit første år som U17 rytter medens Benjamin Hertz netop er begyndt sit andet år på årgangen.

De har i den forgangne sæson sammen opnået

U17 DM guld i parløb

U17 NM sølv i parløb

Vindere af 3-dagsløbet 2017. – dette løb er U17-klassens “6-dagsløb”

Endvidere har de hver for sig haft en helt suveræn sæson, hvor de stort set har delt alle nordiske mesterskaber mellem sig.

NM på bane:

NM Guld Pointløb for U17 – Sebastian Andreasson NM Guld Udskilningsløb for U17 – Benjamin Hertz NM Sølv Udskilningsløb U17– Sebastian Andreasson NM Guld Tempoløb for U17 – Benjamin Hertz NM Guld Keirin for U17 _ Sebastian Andreasson NM Sølv Scratch for U17 – Sebastian Andreasson NM Sølv 1000 meter U17 – Benjamin Hertz NM Sølv 3000 meter forfølgelsesløb U17 – Benjamin Hertz NM Sølv parløb U17 – Benjamin og Sebastian

DM på bane

U17 hold 3000m: sølv – Benjamin Hertz, Sebastian Andreasson sammen med Marckus Njor, Thorolf Rønhede

U17 parløb: guld: Benjamin Hertz, Sebastian Andreasson

U17 omnium: sølv: Benjamin Hertz

DM på landevej:

U15 holdløb: guld –Sebastian Andreasson sammen med Jonathan S. P. Larsen, Emil S. Iwersen, Tobias L. Andresen,

U15 linjeløb: sølv: Sebastian Andreasson

U15 enkeltstart: guld: Sebastian Andreasson

U17 holdløb: bronze – Benjamin Hertz sammen med Mads Rasmussen, Joshua A. Gudnitz, Thorolf Rønhede

Sebastian Andreasson, tv., og Benjamin Hertz er blandt andet stærke på cykelbanen, men de to har allerede et formidabelt cykel-CV, så de er nomineret til at vinde prisen som Årets Idrætstalenter.

Årets Unge Idrætsleder

Isabella Petersen, ROG

ROG har mange unge hjælpetrænere, men Isabella Petersen på 17 år har været træner siden 2013. Huns startede som hjælpetræner på et børnehold og har siden udviklet sig og er nu træner for springpiger i alderen 6-9 år og for 9-12 årige.

Isabella træder altid til når der mangler en hjælper og hun tager ansvar for sine hold og går op i at pigerne trives og udvikler sig på holdene. Isabella har fra start været en moden pige og er nu med sine kun 17 år en erfaren træner.

Isabella studerer og træner selv på teamgym hold i ROG, men har stadig overskud til at have sine egne hold sammen med et par hjælpetrænere.

Isabella fortjener også at blive værdsat for sin indsats som træner igennem alle disse år.

Mariam Mahnu fra Hwarang

Vi i Hwarang Rødovre vil gerne indstille Mariam Mahnu til Årets unge idrætsleder.

Marian Mahnu er indstillet som Årets Unge Idrætsleder for sit engagement i Hwarang.

Mariam er 17 år, træner selv Taekwondo og har gjort det i cirka 10 år, der ud over underviser hun vores børn på begynder/øvedehold. Mariam er super god til børnene og for 2 år siden kom hun og spurgte, om vi ikke skulle lave et unge-udvalg i klubben, som laver sociale arrangementer for de unge under 18 år. Dette har hun stået for lige siden, med stor succes…

Mariam giver altid en hjælpende hånd, så hvis en træner står og mangler afløsning, springer Mariam altid på. Alt dette gør hun ved siden af sin 10. klasse, eftermiddagsjob og tjansen som storesøster i en søskendeflok med tre mindre brødre, som alle dyrker Taekwondo.

Patrick Andersen fra Avarta

Jeg vil gerne indstille Patrick Andersen fra Avarta, til titlen som Årets unge idrætsleder. Patrick er træner for U14 pigerne, som i øjeblikket fører deres række i SBU turneringen. Samtidig er han selv målmand hos Avartas U17 drenge, og passer sin skole med eksamener mv. i 9. klasse.

Patrick har spillet i Avarta siden han startede til fodbold som 7-årig, og hans mor Lisa har gennem alle årene været skiftevis træner og holdleder for de hold, Patrick har spillet på. I dag er hun en højt skattet leder i Avarta, som i høj grad er medvirkende til at binde hele ungdomsafdelingen sammen. Den evne har Patrick også arvet, og det er ikke tit, man kan komme forbi Espelunden uden at møde Patrick, som enten selv er i gang med træning, eller giver en masse igen til U14 pigerne.



Patrick Andersen er fodboldtræner i Avarta, og er nomineret til Årets Unge Idrætsleder.

Det er unge som Patrick der gør det muligt at holde gang i klubberne.

kommentarer