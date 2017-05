S har kandidaterne på plads

Socialdemokraterne sidder tungt på pladserne i Kommunalbesytrelsen, og partiets nuværende ni medlemmer håber alle på genvalg til efteråret. Foto: Privat

Socialdemokratiets nuværende ni medlemmer af Kommunalbestyrelsen stiller op til efterårets kommunalvalg.

Af Christian Valsted

Socialdemokraterne har udpeget 16 kandidater, der til kommunalvalget den 21. november skal forsøge at få en plads i Kommunalbestyrelsen. De 16 lokalpolitikere blev valgt på et opstillingsmøde i Broparken i sidste måned.

Byens nuværende borgmester, Erik Nielsen, blev valgt som partiets spidskandidat. Listen indeholder flere velkendte navne. Faktisk har de otte øvrige og nuværende socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt at genopstille.

”Det viser, at vi er en gruppe, hvor tingene fungerer og det siger noget om, at selvom der er et hårdt arbejdspres, så er det til at håndtere ved siden af arbejde og familieliv,” siger Erik Nielsen.

Urafstemning afgør placering

Ud over de nuværende medlemmer af Byrådet, stiller Socialdemokraterne med en række nye navne. Rødovre Mighty Bulls tidligere direktør Brian Møller er blandt kandidaterne, ligesom den lokale selvstændige elektriker Steen Skriver Rasmussen genopstiller igen. Steen Skriver Rasmussen var kun få stemmer fra at komme i Kommunalbestyrelsen ved valget i 2013, men han måtte se pladsen gå til partifællen Lene Due.

Det er de lokale socialdemokratiske medlemmer der via en urafstemning afgør, hvordan kandidaterne skal opstilles på listen. Borgmester Erik Nielsen fik ved sidste kommunalvalg 4501 personlige stemmer. Hvis han får samme antal til november, vil han automatisk hive de næste på den socialdemokratiske liste med ind i byrådet.

De kandidater der bliver valgt på de fire pladser efter borgmesteren, kan derfor godt regne med et sikkert sæde i den nye Kommunalbestyrelse, hvor de kandidater der bliver placeret længere tilbage på opstillingslisten, udelukkende er afhængige af personlige stemmer.

Partiet frem for individet

Urafstemningen finder sted i maj måned og når kandidaterne har fået deres placering, kan valgkampen så småt begynde. En valgkamp der for Socialdemokraternes side bliver mindre individuel end ved valget i 2013.

”Vi går kollektivt til valg. Det kommende kommunalvalg vil ikke komme til at handle om de enkelte kandidater, men om partiets mærkesager,” siger Socialdemokratiets lokale formand, Helge Møller. Erik Nielsen supplerer:

”Vi vil gerne signalere sammenhold og derfor kører vi en bred politisk valgkamp. Ved sidste valg blev det for individuelt, ” siger borgmesteren, inden han tilføjer, at kandidaterne i et vist omfang gerne må præsentere dem selv på de sociale medier.

