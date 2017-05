Bordtennis i fællesskabets ånd

Kælderdøren er altid åben for nye spillere i B77 Bordtennis. Klubben holder til i Rødovrehallen, og du kan læse mere om klubben på hjemmesiden b77-bordtennis.dk. Foto: Privat

Af Christian Valsted

I et kælderlokale under hal 3 i Rødovrehallen kan man hver mandag aften høre lyden af bordtennisbolde på overarbejde.

B77 Bordtennis huserer i kælderlokalet og med bat og små hvide bolde lever sportsgrenen i bedste velgående.

Klubben tæller mellem 60 – 70 medlemmer, og klubben har både ungdomshold, seniorhold og et veteranhold.

”Alle skal kunne være med og alle bliver behandlet ens. Vi er primært en breddeklub, hvor der er fokus på de sociale elementer og fællesskab. Det er nok også derfor, at vi ikke har højere rangerende hold. Det er ikke dét, der er i fokus,” siger Hans Schwaner, der har spillet bordtennis siden 2003. Hans har tidligere spillet fodbold i B77, men som mange af de øvrige medlemmer i klubben, blev støvlerne skiftet ud med bat og bold.

”Det er den samme ånd i B77 Bordtennis, som der er i fodboldklubben og Golfklubben. Den særlige B77-ånd, hvor det sociale er det bærende,” siger Hans Schwaner.

Lige mesterskaber

Klubben træner hver mandag og alle kan være med.

”Man kan også godt låne et bat til at starte med, hvis man ikke selv har et,” siger Hans Schwaner, inden han tilføjer:

Klubben har otte seniorhold placeret i serie 2 til serie 4, men det er ikke nødvendigvis klubbens bedste spillere, der løber med trofæerne, når det årlige klubmesterskab finder sted i foråret.

Her bliver klubbens medlemmer tildelt handicap alt efter hvor de er placeret på ranglisten og det giver nogle spændende kampe, siger Hans Schwaner.

”Det betyder, at alle kan komme langt i turneringen på trods af styrkeniveau. Det giver nogle interessante kampe og gør at mange deltager,” siger Hans Schwaner.

Hvis du vil prøve talentet af hos B77 Bordtennis, er der træning hver mandag, der er målrettet spillere der ikke har spillet før.

