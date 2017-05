Ingen kvaler naturen betaler

Naturfredningsforeningen har mange hyggelige gåture og arrangementer på Vestvolden. Læs mere på roedovre.dn.dk. Foto: arkiv

GÅTURE i grønne omgivelser: Naturfredningsforeningen arbejder for at bevare naturen i Danmark. Der er på landsplan 130.000 medlemmer og lokalt rumsterer medlemmerne med alt lige fra bier og invasive arter til flagermus og grønne planter.

Af Christian Valsted

Danmarks Naturfredningsforening er en mere end 100 år gammel medlemsforening, som arbejder for naturen og miljøet i Danmark. Foreningen har 130.000 medlemmer på landsplan og lokalt er

mere end 800 borgere aktive i kampen for et grønnere Danmark.

”De lokale afdelinger består af personer fra lokalsamfundet, der interesserer sig for natur og miljø, og som følger den lokale udvikling på området. Vi modtager orienteringer om mange tusind afgørelser om året. De lokale afdelinger vurderer, så vidt muligt, om afgørelserne udgør et problem for natur og miljø. Det resulterer hvert år i mange hundrede høringssvar, læserbreve, møder og lign-

ende,” siger Jann Larsen, der er formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Taler naturens sag

Naturfredningsforeningen beskytter den lokale natur og det lokale miljø for eksempel, når nye byggerier og veje planlægges. Foreningen afholder mange arrangementer, og hvis man er medlem, kan man både deltage i et arrangement i Rødovre Kommune så vidt som et i Haderslev. Mange af arrangementerne er gratis for medlemmer, men betaling for deltagelse kan forekomme ved for eksempel en tur til Læsø. Naturfredningsforeningen har en lokalafdeling i 96 ud af Danmarks i alt 98 kommuner.

”De lokale afdelinger taler naturens sag,” siger Jann Larsen.

Beskyttes og benyttes

”Naturen skal ikke kun beskyttes, men også benyttes,” fortæller Jann Larsen, og det er et af Naturfredningsforeningens mål, at borgere stadig har mulighed for at benytte naturen uden, at den tager skade. Foreningen vil også inspirere børn og voksne til at bruge naturen mere og få større forståelsen for den.

De seneste tal viser, at der er 819 DN-medlemmer, der bor i Rødovre. Naturfredningsforeningen i Rødovre har desuden en bande kaldet `Bjørnebanden´, som tager rundt i Rødovre og omegn for at bekæmpe den invasive art Bjørnekloen.

Derudover arrangeres der ture på Vestvolden, til blandt andet besøg hos

bier, flagermustur, fugletur, bekæmpelse af invasive arter og meget andet.

kommentarer