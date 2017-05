I frygtens øje

Inden Sarah Cederstrand begyndte at arbejde i Ejbybunkeren, havde hun ingen konkrete planer om, hvad besøget i dybet skulle ende med. ”Det er først når jeg ankommer til et sted, at jeg ved hvad jeg vil lave. Jeg får inspiration fra mine omgivelser, og de ting jeg laver her i Ejbybunkeren,” siger hun. Foto: Red.

koldkrigskunst Et nyt kunstprojekt i Oplevelsescenter Vestvolden, lavet af Sarah Cederstrand, skal få folk til at tænke over frygt.

Af Jeppe Arsberg (Praktikant)

Alle frygter et eller andet. Hvad frygter du? For kunstneren Sarah Cederstrand var det frygten for atomkrig, der satte tanker i gang i barndommen.

Maj måned ud er hun tilbage i Rødovres helt egen koldkrigsbunker, hvor hun kradser i frygten med et nyt kunstværk.

Den 45-årige scenograf har 14 års erfaring med scenografi til teater, udstilling, installation og interaktive projekter, og i Ejbybunkeren har hun siden marts måned arbejdet med temaet frygt. Sarah Cederstrand har med støtte fra Statens Kunstfonds legatudvalg for scenekunst, indtaget det tidligere værksted i kælderen som arbejdsrum og eksperimentarium.

”Den gang jeg var lille, blev sirenen testet hver onsdag kl. 12 og min hjerne skulle lige finde ud af, hvilken dag det var. Sirenen kunne være begyndelsen på atomkrig, så jeg skulle altid sikre mig, hvilken dag og hvad klokken var, når sirenen begyndte,” siger Sarah Cederstrand i kælderdybet under Vestvolden.

Frygt til gæsterne

Sarah Cederstrand har indtaget Oplevelsescenter Vestvolden for at arbejde med frygt og hvad den gør ved mennesker. Et af de kunstværker Sarah arbejder med, er en installation, hvor gæsterne i bunkeren selv kan dele deres frygt på en hvid lap papir. Hun har leget lidt med ordene, så i stedet for ”Put your faith in me” blev det til ”Put your fear in me”, så når folk kom ind i rummet kunne de lægge deres værste frygt ned i en oplyst kasse.

”Det må meget gerne sætte noget i gang hos dem der kommer i bunkeren og ser mine ting,” siger Sarah og tilføjer:

”Bunkeren er forbundet med frygt for mig, fordi den blev bygget til Den Kolde Krig. Det var i bunkeren de sad og holdt øje med om der kom bombefly ind over Danmark,” siger Sarah Cederstrand, der også har arbejdet med et rum i bunkeren, hvor du kan sætte dig ind og lytte til en stemme, der fortæller om frygt.

Sarahs installationer står i Oplevelsescenter Vestvolden måneden ud. Du kan besøge Ejbybunkeren på egen hånd lørdage og søndage året rundt.

