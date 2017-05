Der er krummer i indskolingselever

Vinderne fra 0.K havde svært ved at skjule deres begejstring, da de i sidste uge vandt en landsdækkende madpakkekonkurrence. I midten ses en af eleverne med præmien; en gylden madkasse. Ud over trofæet fik eleverne et diplom, en T-shirt og et gavekort til et restaurantbesøg. Foto: Brian Poulsen

den gode madpakke 0.K på Nyager Skole vandt i sidste uge en landsdækkende madpakkekonkurrence. Det kan eleverne nu fejre med et restaurantbesøg og en forgyldt madkasse.

Af Jeppe Arsberg (Praktikant)

En madpakke er ikke bare en madpakke. Det ved eleverne i 0.K på Nyager Skole, der i sidste uge strøg helt til tops i Mejeriernes skolemælksordnings konkurrence om at kreere den bedste madpakke.

Siden marts måned har 0.-3. klasser over hele landet arbejdet med sundhed og ernæring i forbindelse med Mejeriernes Skolemælksordnings store madpakkedyst. Projektets formål er at tilbyde indskolingspersonalet konkrete værktøjer til en sjov og inspirerende undervisning i næring til læring.

I alt har 374 klasser dystet om at lave den bedste madpakke, og 0.K fra Nyager Skole vandt sammen med en klasse på Lolland og to nær Thisted.

I sidste uge blev de overrasket på skolen med en gylden madkasse og et gavebevis til et restaurantbesøg.

Mormors leverpostej

Og hvis du tænker, at den perfekte madpakke indeholder sjove ingredienser og eksotiske krydderier, tager du fejl.

0.Ks madpakke bestod nemlig af klassiske ’madpakke-madder’.

Vi spurgte eleven Nikoline fra 0.K om, hvad madpakken indeholder.

”Vi har lavet en rugbrødssandwich med leverpostej og en spegepølsemad,” siger Nikoline.

Hun var med i den gruppe, der fandt på rugbrødssandwichen og da vi spurgte hende, hvad hendes yndlingsmad er, lød svaret: “mormors leverpostejssandwich.”

Ville du selv gerne have madpakken med hver dag?

”Måske ikke hver dag, for så ville jeg nok blive træt af den, men engang i mellem ville det være godt at få den med,” siger hun.

Glad for mad

Madpakkedysten har til formål at vække elevernes nysgerrighed for kost og ernæring – samt for deres madpakke.

Eleverne har lært om henholdsvis brød, frugt, grønt, pålæg og 10’er mad, og det har været en inspirerende proces fortæller børnehaveklasseleder Ann Siebenhaar fra 0.K

”Vi forberedte børnene på, at vi nok ikke ville vinde, fordi der var så mange andre skoler der deltog. Derfor er vi selvfølgelig rigtig glade for at have vundet,” fortæller Ann Siebenhaar fra 0.K.

