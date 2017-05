Fodterapeuter skyder med laser

Fodterapeuterne Kristine Madsen og Lillian Zengraff har investeret i en laser til klinikken i Rødovre Centrum. Foto: Brian Poulsen

kæmpe laser Laserbehandlinger er ikke længere noget fra en fremtidsfilm. Lokale fodterapeuter har købt Verdens største terapilaser for at imødekomme stigende behov hos Rødovres mange sæt fødder.

Af André Bentsen

Sår hele hurtigere og smerter bliver mindre, når de statsautoriserede fodterapeuter tænder for de nye lasere i deres klinik i Rødovre Centrum.

”Vi har set så mange, der ikke bliver hjulpet helt, som de håbede på, så nu har vi investeret i de her lasere, som kan noget, vi ikke kan normalt, uden at det har meget store omkostninger for borgeren,” siger Lillian Zengraff.

Sammen med kollegaen Kristine Madsen har hun været på kurser i de nye behandlingsmetoder med lasere, der har én vigtig fordel, der overskygger de andre fordele.

”Mange af dem, som vi hjælper i klinikken har problemer, som man måske godt kan få piller imod. Men piller har bivirkninger. Laseren er i stedet helt bivirkningsfri og så er behandlingen smertefri, også når det handler om at reducere kroniske smerter,” forklarer de to fodterapeuter.

De tre nye lasere er allerede blevet brugt flittigt i klinikken, og især gigalaseren er imponerende at se i aktion.

”Vi har været meget opmærksom på, at de skal kunne hjælpe os med at behandle de problemer, som borgerne kommer med, og for tiden er det

bare alt fra sportsskader, sår, psoriasis, fodvorter, neglesvamp og hælspore. Det er meget forskelligt, så derfor er laserne det værktøj, vi lige manglede for at kunne hjælpe flere,” siger Lillian Zengraff.

”Også for sportsudøvere er tendensen, at man gerne vil undgå at proppe sig med piller. Samtidig vil de gerne hurtigt i gang igen, så de får virkelig gevinsten at mærke, fordi den nye behandlingsmetode heler skaderne hurtigere og accelererer kroppens natur-

lige helingproces og styrker immunforsvaret,” siger hun og tilføjer:

”Vi vil gerne kombinere fodterapi, indlægsbehandling og laserterapi, så det er en dejlig følelse, vi nu har kastet os ud i med det her projekt.”

