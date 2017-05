Sæt strøm til din cykel

Elcykler vinder frem på cykelstierne, og nu kan du få de bedste staldtips om den nye jernhest. Foto: Brian Poulsen

fuld fart Der er kommet fart på cykelmarkedet. Hver tiende solgte cykel er en elcykel, som nu også købes af unge og virksomheder. Den 11. maj kan du lære alt om elcykler i sundhedscenteret.

Af André Bentsen

Fra 2014 til 2015 fordobledes antallet af solgte elcykler, og det stigende salg tyder på, at den elektriske cykel ikke længere er forbeholdt ældre mennesker, der har brug for hjælp, når de skal træde pedalerne rundt på bedstemorcyklen. Nu er det blevet mere prestigefyldt at køre på el, og du kan få motor på både city-

bikes, mountainbikes og ladcykler. Derfor oplever Danske Cykelhandlere, at de unge, pendlerne og

børnefamilierne har taget elcyklen til sig.

El-cykler er altså populære og et helt almindeligt syn i gadebilledet. Mange overvejer at anskaffe sig en el-cykel, men hvilken model og til hvilken prisklasse skal man vælge? Og hvad kræver det egentligt at køre på el-cykel? Er det svært? Og hvad er vigtigt at være opmærksom på, når man kører el-cykel?

Modvind er intet problem

Dét og meget mere kan du få svar på, når Frank Elm Jakobsen fra Cyklistforbundet holder oplæg om el-cykler torsdag den 11. maj klokken 17 til 19 i Rødovre Sundhedscenter, Egegårdsvej 77. Her kan du få gode råd og vejledning om både køb og brug af elcykler. Ligesom du kan prøve at trampe lidt i pedalerne.

”Med en elcykel er modvind og bakker ikke noget problem. Med en elcykel får man lyst til at tage på cykelture, som ellers kan føles helt uoverskuelige. Derfor vil mange opleve, at en elcykel kan opfylde en stor del af det daglige transportbehov, og weekendture og cykelferier kan de fleste pludselig klare.”

“Jeg håber, at deltagerne, efter at have hørt mit oplæg, vil få lyst til at købe en elcykel, og være godt klædt på til at vælge en model, der passer til deres behov”, siger Frank Elm Jakobsen fra Cyklistforbundet.

kommentarer